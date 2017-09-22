Авиакомпания «Сомон Эйр» объявляет об открытии нового рейса – Куляб-Москва. Из Куляба в московский аэропорт Внуково «Сомон Эйр».

Рейс, как сообщает пресс-служба компании, будет осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Время вылета из Куляба – 17:00 по местному времени. Первый полёт по новому для авиакомпании маршруту состоится 30 октября. «Все рейсы будут осуществляться на самолётах Боинг 737», сообщает пресс-служба «Сомон Эйр».

Кроме того, начиная с 30 октября, все рейсы по маршруту Худжанд-Москва авиакомпания «Сомон Эйр» будет осуществлять в аэропорт Внуково.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

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