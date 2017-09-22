Приближается к концу самая масштабная стимулирующая акция для клиентов за всю историю МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». В рамках данной акции каждый клиент, воспользовавшийся услугами денежных переводов в российских рублях и открывший депозитный счет в сомони в офисах нашей Организации, получил возможность стать обладателем гарантированных подарков. На сегодняшний день подарки могут получить уже более 45 тысяч клиентов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

В рамках данной акции каждый клиент, воспользовавшийся услугами денежных переводов в российских рублях и открывший депозитный счет в сомони в офисах МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», получил возможность стать обладателем гарантированных подарков, сообщает пресс-служба МДО.

В период действия акции, с 1 апреля до 1 октября 2017 года, каждому клиенту, получившему денежные переводы и открывшему депозиты, начисляются бонусные баллы. По завершению акции согласно накопленным бонусным баллам, клиенты могут выбрать себе тот или иной подарок. Перечень подарков довольно большой и охватывает от сувенирных блокнотов и футболок до бытовой техники, новейших моделей смартфонов, ноутбуков и телевизоров ультравысокого разрешения.

Для получения подарков, клиентам необходимо с 1 октября до 1 ноября этого года прийти в офисы «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и заполнить форму для выбора своих подарков. Подарки будут вручаться, начиная с 1 декабря 2017 года, во всех филиалах Организации.

«Акция «Тухфаи сазовор» стала весьма популярной среди населения Таджикистана, и число участников возрастает изо дня в день. За 5 месяцев действия акции более 150 тысяч жителей страны воспользовались услугами денежных переводов в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», а более 4300 человек доверили свои сбережения нашей Организации и все они стали участниками акции. Всего на сегодняшний день уже более 45 тысяч клиентов Организации накопили достаточное количество баллов и претендуют на получение разнообразных подарков», - пояснили в МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

До завершения акции осталось всего 10 дней! Все подробности об акции на сайте www.imon.tj.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.