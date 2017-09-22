На сайте Сhange.org идет сбор подписей под двумя петициями, инициированными жителями Ташкента, которые выступают против строительства дельфинария в узбекской столице и реконструкции национального парка имени Алишера Навои в целом. Обе петиции адресованы президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает «Фергана».

Согласно постановлению правительства Узбекистана, 1 октября текущего года начнутся работы по созданию на базе парка имени Алишера Навои современного парка развлечений. Соответствующим ведомствам поручено обеспечить снос и демонтаж существующих в настоящее время на его территории сооружений, в том числе аттракционов и детской железной дороги. На территории парка планируют возвести новые современные аттракционы, в том числе «американские горки», детские автодромы и интерактивный поезд, а также соорудить дельфинарий.

«Я против строительства дельфинария в нашей стране. Те, кто задался такими целями либо не осознают того насилия, которое они совершают над морскими животными, либо делают это ради наживы, оправдываясь различными «благими целями» и сильно приукрашивают действительность. Я понимаю, что многие мечтают увидеть море и дельфинов, но в таком случае почему эти предприимчивые люди не ставят перед собой реально полезные цели, такие как помощь Аральскому морю? Как насчет такой мечты? Нельзя строить тюрьму для разумных существ с собственным языком звуков и жестов, и решить, что это нужно людям, пользуясь тем, что большинство не осознает того, что творится. И ясное дело, что и посетителей будет полно», - говорится в одной из петиций.

Ташкентцы также обеспокоены тем, что в ходе реконструкции будут вырублены вековые чинары и в своей петиции просят главу государства защитить растительность парка от вырубки и «произвола нечестных работников», занимающихся его перестройкой: «Не было обсуждения с народом, и, что самое страшное, не было озвучено никаких гарантий того, что весь зеленый покров парка, а в том числе последние выжившие в Ташкенте чинары, возрастом не менее 100 лет, останется в целости и сохранности и не будет уничтожен. На данный момент все деревья в парке пронумерованы. Цель этого действия никем и нигде не озвучивалась. Исходя из последних порядковых номеров, деревьев в парке не менее 850-ти. Мы хотели бы твердо знать, что парк не будет уничтожен».