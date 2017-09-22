Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 23 сентября в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «Клаустрофобия» (+18).

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801

Смотрите 23 сентября на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз». Начало в 17.20

Жанр: триллер

Слоган: «Пазл должен сложиться любой ценой»

Страна: США

Режиссер: Уилл Верник.

В ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.