Все прекрасно понимают, что при сравнении такси с общественным транспортом, без сомнений, такси имеет много преимуществ. Если надеяться на маршрутки или перемещение другим общественным транспортом, есть риск опоздать на важную встречу или не успеть в аэропорт.

Если вы не часто пользуетесь услугами такси, то немного сложно ориентироваться в ценовой политике этого сервиса, а также выбрать надежного перевозчика.

Для начала объясним, почему все-таки рекомендуется использовать официальных представителей такси:

Время. Заказ такси у официальной фирмы можно сделать в любое время, и отправится, практически, в любое место. Заказать такси, на пример для поездки в аэропорт ночью, можно загодя. При этом диспетчер может рассчитать вам время, которое потребуется для поездки, чтобы исключить риск опоздания. Автомобиль заказан на определенное время, поэтому он обязательно будет на месте посадки в нужные часы. Частное такси не гарантирует таких моментов, так как предварительно заказать его не полагается, а при устной договоренности с таким таксистом у пассажира нет никаких гарантий в том, что такси действительно приедет.

Профессионализм. Официальные службы очень дорожат своей репутацией, поэтому принимают водителей с опытом работы, профессиональными манерами поведения, навыками хорошего вождения и знанием всех адресов, дорог.

Непредвиденные ситуации. Квалифицированный водитель легальной службы может оперативно решить все проблемные моменты в дороге, в том числе сориентироваться в каждом населенном пункте, найти нужный адрес.

Стоимость. Во время оформления заказа официальной службы такси есть возможность наперед узнать точную стоимость поездки, чего не существует у частного такси. Последний, в свою очередь, может самостоятельно решать, какая будет стоимость проезда, а также изменять данную сумму по собственным убеждениям.

Чистота. Официальные службы гарантируют чистоту автомобильных средств, а вот машины «частников», в большинстве случаев, не отличаются показателями чистоты и ухоженности.

Но служб такси в Душанбе уже достаточно, и как выбрать службу, которая бы вас полностью устроила. Мы спросили своих читателей, по каким критериям они выбирают перевозчика:

Оперативность. Увы, оказалось, что не все службы такси могут гарантировать подать машину в запрашиваемое время.

Знание города водителями. Этот критерий назван одним из самых главных. Душанбинцы в основном ориентируются по объектам, а не по названиям улиц, поэтому водитель должен готов найти своего пассажира где-нибудь за садиком у «Булочной» в 65 микрорайоне.

Знание языков сотрудников службы. Как правило двух – таджикского и русского.

Простота вызова. Наличие у службы короткого номера и мобильных приложений также облегчат жизнь пассажирам.

Автопарк. Хороший показатель, когда у компании машины в отличном техническом состоянии, со всеми необходимыми документами.

Опрятность. Шофер обязан быть культурным в общении и опрятным, а автомобиль должен быть чистым без посторонних запахов в салоне.

Фиксированная стоимость. У компании должна быть фиксированная минимальная стоимость за поездку по городу, в зависимости от километража.

Адекватное реагирование. Служба такси, как и любая сфера услуг должна повышать свое качество. Умения выслушивать претензии клиентов и принимать адекватные меры должно быть в правилах.

Новизна. Уважающая себя и своих клиентов компания регулярно оценивает рынок и внедряет для своих пассажиров новые услуги.

Согласно опросу, который мы провели среди наших читателей, всеми этими качествами как служба такси может гордиться компания «Рахш Такси».

С недавних пор компания «Рахш Такси» предлагает своим клиентам новую удобную услугу - «Постоянный заказ такси». Если Вы ежедневно пользуетесь услугами такси в одно и то же время, вам больше не нужно постоянно звонить в службу такси и заказывать автомобиль. Вам предоставляется возможность оформить «постоянный заказ такси» и автомобиль «Рахш Такси» будет вас ожидать каждый день в указанное вами время.

Компания «Рахш Такси» работает для того, чтобы каждый клиент, заказавший автомобиль службы, остался доволен своей поездкой.

Помните, выбирая зарекомендовавшую себя компанию с проверенными и надежными водителями, вы выбираете свою безопасность!

Счастливого пути!