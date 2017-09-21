Директор международного аэропорта Курган-Тюбе Фарход Абдурашидзода опровергает информацию о том, что аэропорт не работает, но признает, что самолеты пока сюда, действительно, не летают.

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о закрытии международного аэропорта Курган-Тюбе. Корреспондент «АП» попробовал узнать все детали на месте.

15 сентября, 9 утра. Людей нет, в аэропорту тишина. Главный вход в здание закрыт.

Но аэропорт, по словам его директора, никто не закрывал.

Фарход Абдурашидзода Фото Asia-Plus

– Аэропорт не приостановил свою работу, он работает в обычном рабочем режиме и всегда готов принять воздушные суда. Просто с июля месяца временно приостановлены полеты к нам. Поскольку не было авиарейсов, мы решили на время отправить часть работников в неоплачиваемый отпуск, - говорит Фарход Абдурашидзода.

До июня из аэропорта Курган-Тюбе в неделю вылетало пять рейсов по маршруту Курган-Тюбе – Москва. Рейсы выполняла российская авиакомпания «ВИМ-Авиа».

- Хочу отметить, что подобные перерывы с рейсами в аэропорту Курган-Тюбе случаются у нас каждый год. На это есть свои причины.

Чтобы удлинить взлетную полосу берега Вахша пришлось укреплять. Фото Asia-Plus

Была причина, связанная с так называемым «температурным режимом». В летний период в Курган-Тюбе сильно повышается температуры воздуха, при этом уменьшается скорость ветра, который необходим для скорости оборота двигателей. То есть имеет место проблема при взлете самолетов. Поэтому полоса для взлета должна быть длиннее. Имеющаяся же взлетная полоса немного не соответствовала этим нормам. Но недавно ее уже удлинили на 165 метров, в будущем планируется добавить к полосе еще 150 метров.

- Раньше наша взлетная полоса была 2 тысячи 285 метров, сейчас – 2 тысячи 450, а будет - 2 тысячи 600 метров, - говорит он. – Чтобы удлинить взлетную полосу, нам пришлось заняться берегоукрепительными работами на Вахше, поскольку аэропорт расположен на берегу реки. На это мы потратили 7 миллионов сомони из Фонда поддержки предпринимательства при президенте страны. Также нас поддерживают Минтранс и глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода.

Еще одна причина приостановки рейсов в Курган-Тюбе, по словам директора аэропорта, заключается в том, что на летние месяцы выпадает туристический сезон.

- Поэтому авиакомпания «ВИМ-Авиа» снижает пассажиропоток на одних своих маршрутах, в том числе и на нашем, и увеличивает пассажиропоток на других маршрутах, где больше пассажиров, - объясняет Абдурашидзода.

Аэропорт ждет авиакомпании

По словам главы аэропорта, рейсы по маршруту Москва - Курган-Тюбе - Москва вновь возобновятся уже в начале октября.

Так должно выглядет после капремонта Фото Asia-Plus

- Уже началась продажа билетов на 2 октября. По плану полетов, который компания представила нам, в октябре будет выполнено 20-22 рейса, - говорит директор.

…Помимо «ВИМ-Авиа», в Курган-Тюбе больше никто не летает. Раньше была компания «Ист Эйр», она базировалась в аэропорту города. Компания постоянно выполняла рейсы по различным маршрутам, но потом она закрылась.

Сейчас, по словам Фархода Абдурашидзода, аэропорт ведет переговоры с «Сомон Эйр», «Таджик Эйр» и «Уральскими авиалиниями» об открытии рейсов по маршрутам: Курган-Тюбе – Санкт-Петербург, Курган-Тюбе – Екатеринбург, Курган-Тюбе – Новосибирск; есть мысль открыть чартерные рейсы.

Взлетная полоса аэропорта Курган-Тюбе Фото Asia-Plus

- «Сомон Эйр», по предварительному договору, намерена начать выполнять рейсы из нашего аэропорта с начала 2018 года, - говорит он.

По словам директора, Курган-Тюбинский аэропорт может принимать по 5-6 рейсов в день и даже больше. Вся инфраструктура аэропорта работает в стабильном режиме.

Но есть, конечно, что хотелось бы изменить. Так, по словам Абдурашидзода, руководство аэропорта подготовило бизнес-проект развития аэропорта и сейчас ведет переговоры с Международным банком и Европейским банком по развитию о выделении кредита.

В рамках проекта планируется удлинить взлетную полосу, отремонтировать терминал, закупить транспорт для обслуживания самолетов, трапы, бортовые тележки, установить систему посадки «Ильс» и др.