Полиция приняла меры по усилению охраны московской городской клинической больницы N68 на улице Шкулева, куда был доставлен избитый охранником ТЦ «Москва» гражданин Таджикистана. Как передает «Интерфакс», обстановка рядом с лечебным учреждением спокойная. На территории больницы после инцидента дежурят около 10 сотрудников полиции.

Официальный представитель посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти сообщил, что фамилия пострадавшего ранее была указана неверно. Избитого гражданина Таджикистана зовут Навруз Зикиров, он 1990 года рождения. Бахти подтвердил, что сейчас больница взята под охрану Росгвардии, и в палату к Зикирову никого не пускают.

«Нам удалось к нему пройти после общения в МИД России. Навруз не в реанимации, он в палате. У него диагностировали сотрясение мозга средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает», - заявил «АП» Сарвар Бахти.

Представитель таджикского посольства также заявил, что фотографии, которые сейчас распространяют в соцсетях, фейковые. «Это совершенно другой человек, это не Навруз Зикиров. Он лично мне рассказал, что его избитого никто не выбрасывал на мусорку, он сам дошел до ворот, где ему стало плохо. Потом ему вызвали скорую. Навруз уже поговорил со своим братом, успокоил его», - утверждает Сарвар Бахти.

Как рассказал Бахти со слов пострадавшего, молодого человека избили из-за внутрирыночных разборок. «По его словам, каждый продавец там должен платить в администрацию торгового центра какую-то определенную сумму за поставленный товар. В этот день Навруз помогал разгружать товар китайца. То ли он не заплатил, то ли он забыл заплатить, но охранники стали возмущаться и не пропускать товар, обвинив нашего гражданина в том, что он заодно с продавцом. Самого владельца товара рядом не было. После этого Навруза избили», - говорит Бахти.

Представители посольства Таджикистана также посетили отдел милиции в Люблино, куда вчера доставили задержанных таджикских граждан. По словам Бахти, сейчас там остаются еще 14 человек.

Ранее сообщалось, что на Тихорецком бульваре произошел конфликт с участием нескольких десятков мигрантов. По данным прессы, они пришли к ТЦ «Москва» после того, как сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), дежуривший в торговом центре, избил разнорабочего из Таджикистана.

По словам главы Федерации мигрантов СНГ Каромата Шарипова, инцидент произошел накануне днем. Гастарбайтера, который работал на частного предпринимателя из Кыргызстана, избили «до потери сознания». Затем пострадавшего замотали белой материей и выбросили за пределы рынка, рассказал руководитель федерации. Вечером на парковке возле торгового центра собралась большая группа мигрантов, они потребовали наказать охрану.

Из-за разгорающегося конфликта к ТЦ были стянуты силы ОМОНа и 2-го оперативного полка МВД. Полиции удалось предотвратить массовую стычку. По данным Шарипова, задержано более 250 мигрантов.

Источник в правоохранительных органах в четверг подтвердил ТАСС, что сотрудники полиции задержали более 200 мигрантов, участвовавших в конфликте.