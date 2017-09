Tajik athletes have won one silver and seventeen bronze medals at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games in Ashgabat, Turkmenistan to date so far, according to the National Olympic Committee (NOC) of Tajikistan.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд