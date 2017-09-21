Выход на самый высокий уровень взаимоотношений с одной из ключевых сверхдержав современности, каковым, без сомнения, является Китай, требует от молодой таджикской дипломатии высокой квалификации, обладания знаний о тонкостях не только современной, но и традиционной китайской дипломатии.

Отсутствие главы государства Таджикистана на первом Форуме высокого уровня «Один Пояс, Один Путь» в Пекине (май 2017) сильно огорчило местных экспертов, так как там речь шла о полномасштабном возрождении наследия Великого шелкового пути. Мы твердо уверены, что когда речь идет о восстановлении этого трансконтинентального торгового пути, то ни в коем случае нельзя игнорировать ключевое участие предков таджикского народа (согдийцев, бактрийцев, саков и т.д.), без которых не было бы самого шелкового пути. А когда нет оригинала, как можно говорить о его возрождении.

Эта наша твердая убежденность основывается на пяти факторах исторического шелкового пути:

- последней точкой западного похода «отца основателя» шелкового пути Чжань Цяна была северная Бактрия (точнее бассейн реки Вахш-Кофарнихон совр. Таджикистана), откуда он возвращался домой через Памир (вероятно всего, через Ваханский или Шугнанский маршрут с выходом в Кунлунь, который уже освоили давно наши предки – саки-хаумаварга);

Изображение Великого Шелкового пути Wikimedia

- этот императорский посланник Китая в северной Бактрии занимался поиском одних из наших предков – саков-кушан (или других потенциальных союзников из восточноиранских народов), чтобы вместе с ними бороться против упорных врагов-гуннов;

- наличие практики (политики) «дарения» среди восточноиранских племен и народов, как у древних китайцев, создавших твердую основу шелковой дипломатии, с опорой на которую формировался исторический шелковый путь;

- согдийцы, создавшие к этому времени широкую сеть оазисных поселений в восточном Туране (совр. СУАР КНР), выступили вместе с саками–кушанами, союзниками древних китайцев в деле притеснения гуннов и их преемников из ареала функционирования этого мирового торгового пути;

- многие государственные образования Центральной Азии и сопредельных регионов мира, при отсутствии практики и опыта общения с китайцами, практиковавших сложный церемониал торгово-дипломатических сношений, стали, в основном, перекладывать руководство своих ответных торгово-дипломатических миссий именно на плечи согдийцев.

Голос Таджикистана

Несмотря на несомненный успех этого первого Форума в Пекине, который станет со следующего года регулярным, на наш взгляд, он имел некоторый изъян именно с исторического точки зрения. Китайцы, как и мы, уважительно и бережно относящиеся к истории, поняли это досадное упущение. Кстати, больше половины стран, участниц этого Форума (особенно из Латинской Америки) даже не существовали во времена функционирования исторического шелкового пути. Дилетант может возразить автору этих строк, Таджикистан, имеющий незначительный ВВП, как может быть полезным на этом высоком Форуме?

Да, Таджикистан не имеет значительного места пока в мировом разделении труда, однако когда речь касается наследия или возрождения Великого шелкового пути, то имеет решающий голос, порой не менее Китая. Абсолютное большинство торгово-дипломатических миссий, приходящих в столицу древнего и средневекового Китая – Чанъан сухопутным путем на протяжении полутора тысячелетия, было под управлением согдийцев-«сартхаваков» («погонщиков верблюдов»).

В течение не менее двух столетий (VI-VII вв.) согдийский язык играл роль Lingua franca (мировой язык), которую в настоящее время играет английский язык. Именно для этих «погонщиков верблюдов»-сартхаваков было учреждено отдельное ведомство (министерство) во времена расцвета этого мирового пути - в империи Хань (современница государства Саманидов), откуда мы - таджики получили второй этноним («сарт» от различных (тюркских) вариаций от «сартхавак» через «сартбаул», «сартак» и т.д.).

Более того центральный маршрут возрождаемого шелкового пути (или «Один Пояс и Пути») будет проходить через наш Каратегинский и Шугнано-ваханский маршруты.

Поэтому во время подготовки к очередному Сяменскому саммиту БРИКС китайцы придумали формулу «БРИКС+» куда наряду с четырьмя другими государствами с развивающими экономиками был приглашен и лидер Таджикистана. Справедливости ради необходимо отметить, что глава нашего государства уже имел опыт участия в саммитах БРИКС (в Уфе, 2015), где участвовал наряду с другими лидерами - стран-участниц ШОС.

Однако результат данного государственного визита и участия в Диалоге БРИКС с развивающими государствами и экономиками превзошёл все ожидания, так как Таджикистан выступил третьей страной в постсоветском пространстве после России (ЕЭС) и Казахстана («Нурли Жол»-«Светлый путь»), состыковавший свою национальную программу (НСР до 2030) с китайским мегапроектом «Один Пояс, один Путь». Это твердое признание со стороны обладателей шелка не только старание таджикского руководства, проявившего истинное стремление к участию в возрождении Востока через этот мировой сухопутный торговый путь, но и исторических заслуг наших предков, без которых немыслим его исторический оригинал.

Горизонты сотрудничества

Среди многочисленных межгосударственных меморандумов и соглашений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой особо бросается в глаза каждому эксперту Совместная Декларация об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства. Напомним, читателям, что Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано в мае 2013 года во время государственного визита президента страны Эмомали Рахмона в Китай.

И через четыре года это стратегическое партнерство было поднято на сентябрьском саммите текущего года на качественно новый уровень - до всеобъемлющего стратегического партнерства. Что это значит?

Если говорить более конкретно, то, что в действительности каждая из сторон стремится извлечь из этих отношений всеобъемлющего партнерства? Существуют, на наш взгляд, как минимум три традиционных основных составляющих данного стратегического партнерства: торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области обороны и безопасности и, в сфере гуманитарного сотрудничество.

В последние годы, несмотря на небольшое снижение двустороннего торгового оборота, более заметно создание новых совместных предприятий в горнодобывающей и цементной промышленности.

В сфере обороны и безопасности наш голос не уступает нашему восточному соседу, так как мы выступаем передовой линией и буферной зоной, защищающий его самое «слабое звено» (или «ахиллесовой пяты»), каковым является обширный СУАР КНР, от угроз современных «трех зол»- международного терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Официальный Пекин трезво осознает важность роли и места таджикских силовых структур в недопущения просачивания вооруженных и иных групп международных террористов, экстремистов и, особенно, сепаратистов, через реку и далее в различных направлениях, включая в сторону территории Поднебесной. Поэтому он предпринимает комплексные меры по укреплению совокупной мощи молодого суверенного государства, каковым является родной Таджикистан, выделяя наряду с долгосрочными кредитами, льготных займов и многомиллионные гранты.

И в третьем (гуманитарном) направлении, несмотря на явную многократную демографическую диспропорцию между нашими странами, мы также исторически имеем неплохие шансы долгосрочного и плодотворного сотрудничества.

Обширная торговая колонизация Востока вдоль ареала функционирования Великого шелкового пути со стороны наших предков еще, к огромному сожалению, не стала объектом и предметом всестороннего и скрупулезного изучения отечественных исследователей. Предки таджиков, как и древние китайцы, будучи оседлым и преимущественно городским народом, не стали бороться с китайцами за административное управление земель, а оставляя эту ношу им, стали концентрировать свое внимание, в основном, на торгово-экономическом и хозяйственном освоения новых земель. Это уникальное разделение труда между нашими предками и китайцами еще не стало предметов научно-академического изыскания, поэтому у нас очень сильны различные фобии и конспирологические версии и схемы.

Выход на самый высокий уровень взаимоотношений с одной из ключевых сверхдержав современности, каковым, без сомнения, является Китай, требует от молодой таджикской дипломатии (отмечающей 29 сентября свой профессиональный праздник) высокой квалификации, обладания знаний о тонкостях не только современной, но и традиционной китайской дипломатии.

Вскоре будет расширяться количество дружественных государств, с которыми крепнущий с каждым годом суверенный Таджикистан должен будет не только установить, но и постоянно поддерживать отношения стратегического партнерства.

Первый успех должен мобилизовать отечественных дипломатических работников для его умножения в различных векторах внешней политики.