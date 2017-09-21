Вчера ночью в гостеприимной Алмате (Казахстан) состоялись съемки первого эпизода музыкального телевизионного шоу «Silk Way Star». Это был официальный старт международного конкурса, в котором участвуют 9 исполнителей стран «Великого шелкового пути» - Казахстана, Азербайджана, Турции, Грузии, Башкирии, Татарстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Нашу страну представляет певец Сафармухаммад Кодири, младший брат исполнительницы Мехринигори Рустам.

Международный музыкальный конкурс, состоящий из 12 этапов, будет проходить в Алмате в течение трех месяцев.

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Первая программа носила ознакомительный характер с участниками, и их выступления не оценивалось авторитетным жюри. Однако это был первый выход конкурсантов на большой сцене и возможность произвести первое впечатление о себе и своей стране.

По условиям конкурса, каждый участник исполнил самый горячий хит своей страны по собственному выбору, что должно было стать его главным оружием, потому как больше такой возможности у них не выдастся до последнего эпизода. Со второго по одиннадцатый эпизоды конкурсанты будут исполнять песни на заданную на конкурсе заранее тему в режиме «живого звука», причем почти всегда на неродном языке.

Участник от Таджикистана Сафармухаммад Кодири в качестве своей визитки выбрал песню Зафара Абдуалимова «Шаби борони» на слова Орзу Исоева и музыку Мехринигори Рустам, которая, кстати, является сестрой Сафармухаммада.

- Эта музыкальная композиция очень близка мне по духу и перекликается с моей личной жизнью. Она о любви, о человеке, который ждет свою спутницу и не знает, вернется ли она к нему когда-нибудь, - рассказал Сафармухаммад.

И хотя перед выступлением 21-летний участник из Таджикистана был полон уверенности в себе и бодрости, волнение от других конкурсантов передалось ему и настигло на сцене, что не ушло от зоркого взгляда жюри. Они похвально отозвались о вокальных данных Сафармухаммада и режиссёрской постановке к песне на сцене, но порекомендовали нашему соотечественнику в следующих программах обуздать свое волнение.

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Обратило на себя внимание выступление члена жюри из Узбекистана - певца и Народного артиста Республики Узбекистан Мансура Ташматова, который обратился к Сафармухаммаду на таджикском языке: «Шумо хеле хуб мехонед, тарона хам хеле ширин аст» (Вы хорошо поете,и песня очень сладкая – рус.), отметив хорошее выступление и симпатию к выбору песни конкурсанта из Таджикистана.

Сам же Сафармухаммад остался недоволен собой из-за технических накладок, возникших во время выступления:

- Я готовился к этому выступлению каждый божий день на протяжении месяца, и все всегда было гладко – без сучка и задоринки. И мне очень грустно, что в день «икс» меня подвела аппаратура: мало того, что не сработал ушной иннер, так он еще и создавал помехи, которые причиняли физическую боль. Как результат, я не мог сосредоточиться на пении. Думаю, режиссер должен был остановить номер до устранения неполадок, поскольку схожие проблемы возникли у участницы из Татарстана, выступавшей передо мной.

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А вот что сказал после окончания съемок таджикский музыкант, диджей Фейруз Хакимов, входящий в состав жюри конкурса от Таджикистана, о выступлении своего земляка:

- Сафар в отличие от многих конкурсантов молодой и начинающий артист. Выступление, на мой взгляд, прошло немного скомкано из-за проблем с аппаратурой, но это больше телевизионное шоу, а постановка была на высшем уровне.

Также он отметил, что «правила судейства очень интересные: они больше напоминают лотерею, так что у всех конкурсантов независимо от уровня подготовки приблизительно равные шансы. Участник из Грузии мне показался самым опытным вокалистом, конкурсантка из Азербайджана спела очень проникновенно, а исполнительница из Турции покорила своей красотой; остальные спели ровно красиво и достойно».

Второй тур музыкального телевизионного шоу «SILK WAY STAR» пройдет на тематику «Казахский хит на родном языке», в рамках которого наш соотечественник споет популярную танцевальную казахскую песню Бебита Кушкалиева на таджикском языке. Слова к ней написал Орзу Исоев, а Сафармухаммад уже вовсю репетирует выступление и готов разорвать танцпол.

Отдельных слов заслуживает организация международного конкурса. Съемки первого эпизода, режиссерские постановки на каждый номер, дорогие декорации, танцевальная поддержка группы казахстанского продакшена «Медиа плюс» поставили очень высокую планку мероприятие. По словам организаторов ТВ-шоу «SILK WAY STAR», это только начало и у них в рукаве имеется еще много козырей, чем они смогут удивить зрителей девяти стран-участниц проекта, в которых будет транслироваться шоу. Кстати, в Таджикистане конкурс будет транслироваться на государственном телеканале «Сафина», и первый эпизод будет показан уже 7 октября.

Свою положительную оценку организации конкурса дал и Фейруз Хакимов:

- До последнего меня держали в неведении, я не знал ни о правилах, ни об участниках, ни об устроителях этого проекта. Думаю, это сделано справедливо, во избежание сближения, договоров и всяких инсинуаций. Я был восхищён декорациями, светом и постановкой номеров.

Песня Зафара Абдуалимова, которую исполнил Сафармухаммад в первом эпизоде шоу.