Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что слова Дональда Трампа о Северной Корее, сказанные президентом США на его первом выступлении перед Генассамблеей ООН, являются «собачим лаем», передает CNBC, на котрое ссылается Медуза.

«Он думает, что может испугать нас звуком собачьего лая, но это все собачьи мечты», — заявил Ли. Собачьими мечтами в некоторых азиатских странах называют что-либо абсурдное и нереалистичное, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН 19 сентября. Значительная часть речи была посвящена КНДР. Трамп, в частности, угрожал уничтожить Северную Корею в случае, если она будет представлять угрозу для США, а также называл Ким Че Ына «человеком-ракетой», который ведет свою страну к гибели.

КНДР в последние месяцы провела испытания водородной бомбы и неоднократно проводила запуски баллистических ракет. Также Пхеньян угрожал нанести ракетный удар по территории рядом с американским островом Гуам для демонстрации возможностей своих ракет.