В копилку сборной Таджикистана на 5-х Азиатских Играх в помещении, которые проходят в Ашхабаде, попали еще четыре бронзовые награды.

Их в борьбе на поясах в классическом стиле 20 сентября выиграли Худоёр Раджабзода (65 кг), Достонбек Почоев (90 кг), Махмад Миров (100 кг) и в соревнованиях по муайтай Давлат Болтаев (86 кг), сообщает сайт НОК РТ.

Напомним, что Махмад Миров в Ашхабаде завоевал уже вторую бронзу.

Таким образом, после вчерашних соревнований сборная Таджикистана, единственная из стран Центральной Азии, остается без золотых медалей.

Всего в активе нашей сборной 1 серебро и 17 бронзовых медалей. В таблице медалей Таджикистан находится на 25-м месте.

Турнирное положение:

Туркменистан – 53 золотых, 37 серебряных, 37 бронзовых медалей, 1-е место

Иран – 10-6-23, 2-е место

Узбекистан – 7-16-34, 3-е место.