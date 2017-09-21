Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил, что после беспорядков у ТЦ «Москва» из-за избиения охранником гражданина Таджикистана были задержаны 250 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У ТЦ было задержано около 250 человек», — сказал Шарипов.

По его словам, среди задержанных есть родственники пострадавшего гражданина Таджикистана.

"Человека жестоко избили прямо в комнате охраны, - заявил «Комсомольской Правде» Каромат Шарипов. – Избили так сильно, что он потерял сознание. ЧОПовцы подумали, что парень уже мертв. Его замотали в какую-то материю и положили в мусорный контейнер у одного из выходов с рынка. Люди увидели, открыли тряпки, а там – окровавленный человек. Вызвали скорую помощь".

Ранее сообщалось, что в конфликте у торгового центра принимали участие около 150 человек.

СМИ РФ сообщают, что ночью у больницы, в которую доставили избитого мужчину, усилили меры безопасности.

Избитый охранником из ТЦ «Москва» 27-летний уроженец Бальджуванского района Навруз Каримов в настоящее время находится в московской клинической больнице №68, его состояние расценивается медиками, как тяжелое, сообщили «АП» в посольстве Таджикистана в России.

Сотрудники полиции около входа в городскую клиническую больницу №68, 21 сентября 2017 года «Газета.Ru»

В среду вечером работавший грузчиком в ТЦ "Москва" в Люблино Каримов был избит за то, что "без разрешения" охранников центра перевозил грузы с одного места в другое. Парень был госпитализирован, медики диагностировали у него сотрясение мозга.

После этого инцидента земляки пострадавшего решили разобраться с охранниками. Однако, полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов. Большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около пяти десятков человек были задержаны, писало издание. В полиции рассматривают инцидент в качестве бытового конфликта.