Избитый охранником из ТЦ «Москва» 27-летний уроженец Бальджуванского района Навруз Каримов жив, но его состояние расценивается медиками, как тяжелое. Он находится в московской больнице №68, сообщили «АП» в посольстве Таджикистана в России.

Сотрудники посольства уже выехали в больницу, где находится пострадавший.

Медики оценивают состояние Каримова тяжелым, сообщил «АП» по телефону пресс-секретарь представительства Миграционной службы Таджикистана в России Иброхим Ахмадов.

По его словам, расследованием произошедшего 20 сентября возле ТЦ «Москва» инцидента с участием граждан Таджикистана занимаются сотрудники органов правопорядка столицы России.

Ранее источник в органах внутренних дел Таджикистана сообщил "АП", что Навруз Каримов скончался в больнице от полученных в результате избиения травм.

Он также сообщил, что Каримов, работавший грузчиком в ТЦ "Москва" в Люблино, был избит за то, что "без разрешения" охранников центра перевозил грузы с одного места в другое.

Парень был госпитализирован, медики диагностировали у него сотрясение мозга.

После этого инцидента земляки пострадавшего решили разобраться с охранниками, но были задержаны. По данным «Интерфакс», в готовящейся стычке планировали принять участие до 150 мигрантов.

Однако, полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов и конфликт был разрешен. Большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около пяти десятков человек были задержаны.