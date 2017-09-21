В начале сентября президенты Кыргызстана и Узбекистана подписали двусторонний документ «О государственных границах», по которому были решены споры о 85 процентах совместной границы двух стран.

Вот и мы задались вопросом: а когда вопрос спорных участков госграницы решится между Узбекистаном и нами?

Прогнозы оптимистичные. Официальные Душанбе и Ташкент уверены, что смогут до конца текущего года полностью согласовать все вопросы, связанные со спорными участками на госгранице двух государств, и подписать соответствующее межгосударственное соглашение. Но есть один момент, точнее один спорный участок. Это плотина Фархадской ГЭС, которая может стать «камнем преткновения» в отношениях двух стран.

Чья земля?

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра.

Основная линия прохождения государственной границы между Таджикистаном и Узбекистаном уже согласована и скреплена договором между двумя государствами о таджикско-узбекской государственной границе от 2002 года, который был ратифицирован парламентами обеих сторон.

На сегодняшний день несогласованными остаются около 60 километров границы, это небольшие участки в пенджикентском направлении и плотина Фархадской ГЭС.

Узбекско-таджикская граница в Согдийской области. Фото Радио Озоди

Резервуар водохранилища находится на таджикской стороне, в то время как прилегающая ГЭС - на узбекской территории. По обе стороны границы в основном проживают этнические узбеки. Вырабатываемая электроэнергия используется исключительно Узбекистаном.

Еще в 1998 году бывший председатель Согдийской области Косим Косимов заявлял журналистам, что данная территория в 1933 году была передана во временное пользование Узбекистану.

- Территория плотины и Фархадского водохранилища была отдана в аренду Узбекистану сроком на 40 лет, - говорил он.

Ташкент же утверждает, что в 1944 году две республики подписали соглашение, согласно которому Таджикская ССР передала эту территорию Узбекской ССР полностью. Однако в Душанбе этого соглашения не видели, а Узбекистан его не представлял.

В начале августа этого года посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Неъматов заявил узбекским журналистам, что Фархадское водохранилище и ГЭС с момента возведения (1948 год) находятся на балансе Минэнерго Узбекистана, а в их строительстве принимали участие свыше 70 тысяч узбекских граждан.

Стратегический объект

Между тем указанная территория имеет стратегическое значение: от Фархадского водохранилища зависит водообеспечение Матчинского и Зафарабадского районов Таджикистана, которые дают 60% урожая хлопка в Согдийской области.

О роли водохранилища упоминалось на встрече президента Таджикистана с представителями СМИ страны, которая состоялась в Душанбе в декабре 2009 года. Говоря о состоянии таджикско-узбекских отношений, Эмомали Рахмон тогда отметил, что одной из существующих проблем является вопрос плотины.

Глава государства подчеркнул, что по всем имеющимся документам данная территория принадлежит Таджикистану.

По его словам, значение плотины в вопросе регулирования водных ресурсов реки Сырдарьи вырастет в несколько раз, когда будет построена Рогунская ГЭС, в результате чего Кайраккумская ГЭС потеряет свое значение как объект гидроэнергетики.

При этом президент заявил, что Таджикистан никогда и в ни коем случае не будет манипулировать вопросами водообеспечения стран региона.

Конструктивный диалог решит все вопросы

Несмотря на то, что на сегодняшний день ситуация вокруг плотины сложилась сложная, официальный Ташкент и Душанбе не теряют оптимизма.

И Узбекистан и Таджикистана в течение последнего года не раз заявляли, что имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях будут решены путем конструктивного диалога, при уважении позиций друг друга.

В своем поздравительном послании президенту Таджикистана по случаю 26-й годовщины независимости нашего государства президент Узбекистана подчеркнул, что в республике решительно настроены на расширение и углубление доверительного и конструктивного диалога с Таджикистаном по всей повестке дня взаимодействия, готовы совместно задействовать имеющийся потенциал и все возможности многопланового сотрудничества.

«Глубоко убежден, что отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, основанные на незыблемых принципах традиционного добрососедства, взаимного уважения и учета общих интересов, и далее будут последовательно и неуклонно укрепляться во благо народов двух стран», - подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев.

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По словам директора Национального центра Таджикистана по вопросам мин Мухаббата Иброхимзода, до решения вопроса о демаркации и делимитации границы между Таджикистаном и Узбекистаном разрешить проблему разминирования на границе двух государств невозможно.

Кроме того, Иброхимзода подчеркнул, что до сегодняшнего дня Узбекистан не присоединился к Оттавской конвенции по противопехотным минам.

По его словам, за последние двадцать лет при подрыве на противопехотных минах на границе погибли 374 гражданина Таджикистана, еще 485 таджикистанцев получили ранения. Во время разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.

Он отметил, что в Таджикистане за указанный период было разминировано 16,3 тысячи квадратных километров территории, обезврежено около 56 тысяч мин, 41 кг взрывчатых веществ.

На сегодняшний день в стране неразминированными остаются в основном районы РРП и территория на таджикско-афганской границе, в общем 10,3 тысячи квадратных километров территории.