Делегация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана посетила Кремниевую долину (штат Калифорния), где провела встречи и переговоры о сотрудничестве с ведущими IТ-компаниями. Об этом сообщает издание Podrobno.uz.



На встрече была достигнута договоренность об установлении официального статуса страницы Президента Республики Узбекистан в Facebook, а также проработке возможности поддержки и популяризации страниц государственных служащих.

С руководителем по экономическому росту инициатив Facebook Клэйр Дэви , как сообщает издание, была достигнута договоренность об участии представителей компании в IT-мероприятиях в Узбекистане и разных направлениях сотрудничества, в том числе по внедрению социальных проектов: в области поддержки женщин-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, стартапов.

Делегация Мининфокома посетила акселератор Google Launchpad и бизнес-инкубатор Plug and Play Tech Center, а также встретилась с со-основателем «Школы 42» Кваме Янгнане. В компании Openbucks был подписан Меморандум о взаимопонимании с Университетом Инха в Ташкенте, которым предусмотрена реализация инициативы Silicon Valley Talks - организация встреч экспертов из США со студентами и разработчиками Узбекистана.

