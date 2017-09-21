Бывший премьер-министр Казахстана освободился раньше положенного срока на 4 года и 7 месяцев. Их ему заменили ограничением свободы, сообщает INFORMBURO.KZ.



21 сентября экс-премьер Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу. Встречать его у стен колонии, где он отбывал свое наказание, приехали родственники.

"Всем спасибо за внимание! Чем я буду заниматься, пока не определился", – сказал Серик Ахметов.



Журналисты поинтересовались его здоровьем, Ахметов ответил, что с ним у него всё в порядке. После этого он сел в автомобиль и уехал.

В декабре 2015 года Серика Ахметова осудили за тяжкие коррупционные преступления. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Позже ему дважды сокращали срок: сначала на два года, затем на год и 7 месяцев.



В начале сентября 2017 года стало известно, что не отбытый остаток срока ему заменят на ограничение свободы. Таким образом, в колонии Ахметов провёл год и десять месяцев.