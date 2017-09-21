Организаторы V Азиатских игр готовятся к церемонии закрытия игр. «Азатлыку» (Туркменской редакции Радио Свобода) стало известно, что на церемонии закрытия планируется установить своеобразный рекорд с главным участником мероприятия, сообщает кыргызская редакция "Азаттык".

Главным участником будет президент Гурбангулы Бердымухамедов, который должен исполнить свою новую песню, а подпевать ему будут 7,5 тысяч человек. Речь идет о лирической песне «Ядымда» («Я помню»).

По словам еще одного источника Азатлыка, туркменские организаторы игр уверены, что таким образом церемония закрытия будет еще эффектнее. По словам этого собеседника, у участников репетиций пока не очень получается организованно исполнять произведение президента. Но как он отмечает, местные организаторы нацелены не только добиться зрелищности закрытия игр, но и на то, чтобы дать возможность президенту побить собственный рекорд 2-летней давности.

В ноябре 2015 года в городе Мары, во время торжественного открытия концертного зала президенту Бердымухамедову, исполнившему свою песню ««Вперед, вперед, только вперед, край родной Туркменистан!», одновременно подпевали около четырех тысяч человек. Кроме того, что эта песня тогда вошла в Книгу рекордов Гиннесса, она стала официальным гимном 5-Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Напомним, сборная Таджикистана, единственная из стран Центральной Азии, пока остается без золотых медалей на Азиаде. Всего в активе нашей сборной 1 серебро и 13 бронзовых медалей. В таблице медалей Таджикистан на 20 сентября находился на 22-м месте.