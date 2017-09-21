На автотрассе Душанбе-Худжанд 20 сентября произошла авария, унесшая жизни шестерых человек. ДТП произошло на территории джамоата Зархалол города Истаравшан.

МВД Таджикистана сообщает, что водитель автомашины марки «Опель», 27-летний душанбинец Наимджон Юсуфов, на большой скорости совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Либеро», под управлением 29-летнего жителя Согдийской области Рустама Улмасова.

В это же время, следовавший по трассе водитель автомашины марки «Чанган» - 50-летний житель Фархорского района, чтобы избежать столкновения с попавшими в ДТП автомашинами, совершил наезд на арбу, запряженную ослом, которой управлял местный 28-летний житель Фахриддин Усмонов - он погиб на месте происшествия.

В результате ДТП также погибли водители "Опеля" и "Либеро", а также трое их пассажиров.

Пятеро участников ДТП были госпитализированы, сообщает МВД.