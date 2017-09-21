Избитый в среду охранниками ТЦ «Москва» 27-летний уроженец Бальджуванского района Хатлонской области Навруз Каримов скончался в больнице, об этом «АП» сообщил источник в органах внутренних дел Таджикистана.

По его словам, погибший был избит за то, что без разрешения охранников центра перевозил грузы с одного места в другое.

По данным источника, один из избивших до смерти таджика охранник взят под стражу, и в ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Между тем, в посольстве Таджикистана в России пока не подтверждают эту информацию. Пресс-секретарь посольства РТ в РФ Сарвар Бахти сообщил, что данная информация проверяется.

Ранее сообщалось, что днем в среду охранники торгового центра избили гражданина Таджикистана, также работавшего в этом ТЦ, расположенном в Люблино. Он был госпитализирован. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Позднее таджикистанцы решили разобраться с охранниками, избившими парня, но были задержаны. По данным «Интерфакс», в готовящейся стычке планировали принять участие до 150 мигрантов.

Однако, полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов у торгового центра на юго-востоке Москвы. «Конфликт был разрешен после приезда полиции», — сказал источник агентства.

По его словам, большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около пяти десятков человек были задержаны.

О причинах конфликта Пятому каналу рассказал брат потерпевшего Шариджон. ЧОПовцы якобы требовали с грузчика денег: