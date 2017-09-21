Практические договоренности между МАГАТЭ и российской государственной корпорацией «Росатом» по сотрудничеству в сфере рекультивации объектов уранового наследия в Таджикистане и Кыргызстане подписаны в Вене. Документ подписан в рамках 61-й генеральной конференции МАГАТЭ в минувший понедельник.

С российской стороны документ подписал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, со стороны МАГАТЭ – заместитель генерального директора МАГАТЭ – руководитель Департамента ядерной и физической ядерной безопасности Хуан Карлос Лентихо.

Подписание состоялось в преддверии встречи генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, сообщает пресс-служба «Росатома».

Отмечается, что практические договоренности направлены на повышение эффективности взаимодействия Росатома и МАГАТЭ по тематике рекультивации бывших объектов уранового производства в Таджикистане и Кыргызстане.

«В частности, - подчеркивается в сообщении, - документ предусматривает совместное рассмотрение технических решений, применяемых при рекультивации объектов уранового наследия, рассмотрение результатов исследований и мероприятий при планировании будущей деятельности, а также совместную разработку стратегий по участию в многосторонних проектах».

Ранее сообщалось, что «Росатом» определил срок завершения работ по государственной экспертизе проектной документации рекультивации объектов в Табошаре. Соответствующий протокол об этом в конце июля этого года подписали заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистан Гардуллозода и генеральный директор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности Андрей Голиней.

Согласно протоколу, «Росатом» после завершения экспертизы подготовит изменения в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» в части корректировки сметной стоимости работ в Таджикистане, и внесет их на рассмотрение в исполнительный комитет СНГ.

Данная программа разработана для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Госкорпорация «Росатом» определена заказчиком-координатором программы, национальными заказчиками выступают Министерство энергетики Республики Казахстан, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Федеральное медико-биологическое агентство России, Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

Головным исполнителем 1-го этапа Программы является Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности – АО ФЦЯРБ (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом»). Все проектные решения в рамках завершенного 1-го этапа Программы прошли экспертизу МАГАТЭ.

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