Tajik President Emomali Rahmon met with Mr. Achim Steiner, the Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP), in New York yesterday on the sidelines of the 72nd Regular Session of the UN General Assembly, according to the Tajik president’s official website.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд