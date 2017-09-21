Массовое вооруженное побоище на Хованском кладбище в Москве, 14 мая 2016 года

На скамье подсудимых находятся пятеро граждан Таджикистана — их обвиняют в хулиганстве и уничтожении автомобилей во время побоища. Ущерб, который причинили подозреваемые владельцам машин, оценили в 660 тысяч рублей.

Кроме этого, фигурантами уголовного дела о массовой драке на кладбище являются 16 человек, сообщают российские СМИ.

Среди них бывший начальник компании "Ритуал" Юрий Чугуев, экс-сотрудник полиции Никита Мошенко и вероятный организатор побоища Александр Бочарников. Им вменяют несколько преступлений — убийства, незаконное хранение оружия и хулиганство.

Массовая драка с перестрелкой произошла у входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года. В результате беспорядков трое человек погибли и более тридцати получили ранения. Как полагает следствие, побоище организовали с целью вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории Хованского кладбища.