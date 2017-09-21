Регулярные встречи глав стран Центральной Азии позволят повысить уровень политического доверия в регионе, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Sputnik.

"Благодаря совместным усилиям в регионе в последние месяцы значительно повысился уровень политического доверия. Удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам", — сказал Мирзиёев.

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Он вновь сообщил, что регион Центральной Азии является главным приоритетом современной внешней политики Узбекистана.  

"Мирная, экономически процветающая Центральная Азия — наша важнейшая цель и ключевая задача", — заявил глава Узбекистана.

В частности, Мирзиёев назвал «знаковым событием» подписание в начале сентября договора о государственной границе между Узбекистаном и Кыргызстаном.

"Прорыв в очень чувствительном вопросе, достигнутый впервые за 26 лет, стал возможным благодаря проявленной сторонами политической воли, готовности находить взаимоприемлемые решения… За короткое время в регионе удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу. Считаю, что закреплению данной тенденции способствовало бы проведение регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии", — заявил Мирзиёев.

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Он напомнил, что в ноябре в Самарканде состоится международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. По ее итогам предполагается выработать совместное коммюнике с призывом к Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Президент Узбекистана также обратил внимание на такой важный вопрос, как совместное использование общих водных ресурсов региона. «Альтернативы решению водной проблемы, учитывающему в равной степени интересы стран и народов региона, нет», — сказал Мирзиёев. 