К 14 годам лишения свободы приговорен житель Согда за членство в террористической организации «Джамаат Ансуруллах». 21-летний житель города Исфара Сафрониддин Шомуродов признан виновным по пяти статьям УК РТ.

Как сообщила «АП» председатель суда города Худжанда Мавджуда Шарифзода Рауфи, председательствующая на данном процессе, он осужден за участие в преступном сообществе, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, участие в экстремистском сообществе, организации деятельности экстремистской организации и незаконном вовлечении граждан Республики Таджикистан в вооруженные подразделения и участия в вооруженных конфликтах на территории других государств.

Судья рассказала, что осужденный Сафрониддин Шомуродов в сентябре 2016 года, находясь в трудовой миграции в городе Новосибирск, познакомился в интернете с членом террористическо-экстремисткой организации «Джамаат Ансуруллах» по имени Салохиддин». Затем он стал поддерживать идеи данной организации, деятельность которой признана незаконной в стране в мае 2012 года, и добровольно вступил в ее ряды.

«Через интернет он получил от Салохиддина религиозное обучение, и впоследствии через «ВОТСАПП» стал призывать трех жителей джамоата Ворух города Исфары вступить в «Джамаат Ансуруллах» и в составе незаконных вооруженных формирований принимать участие в вооруженных столкновениях на территории Сирии», - отметила председатель Худжандского горсуда.

По ее словам, в ноябре 2016 года осужденный по приглашению Салохиддина прилетел из России в Турцию, где его научили делать короткометражные фильмы с пропагандой экстремизма и публичными призывами к членству в «Джамаат Ансуруллах». Затем он стал распространять эти фильмы в интернете. 16 марта 2017 года по указанию «Абурахоба» для продолжения экстремистской деятельности он вернулся в Россию. Однако он уже был объявлен в международный розыск, и по прибытию в аэропорту Шереметьево города Москвы был задержан правоохранительными органами Российской Федерации. У него изъяли флешкарты с фильмами. 18 марта он был отправлен в Душанбе. Однако в столичном аэропорту он сбежал, но позднее был пойман сотрудниками УБОП МВД РТ. Срок наказания осужденный Сафрониддин Шомуродов будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщила судья.

На пресс-конференции по итогам первого полугодия 2017 года прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов сообщил журналистам, что на севере Таджикистана зарегистрировано 230 преступлений экстремистского и террористического характера. За полгода в Согде было расследовано 178 уголовных дел в отношении 248 жителей области, связанных с преступлениями экстремистского и террористического характера.