В Иссык-Кульской области Кыргызстана состоялся первый международный фестиваль силового спорта, в котором участники соревновались в пауэрлифтинге (троеборье), а также в жиме штанги лежа на скамье и становой тяге. Турнир прошел среди мужчин, женщин и юниоров.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Кыргызстана. В качестве судьи соревнований выступал представитель элиты пауэрлифтинга (AWPC), абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу WUAP-2008, абсолютный победитель Кубка Европы в становой тяге AWPC - судья международной категории Игорь Умеренков.

В активе Таджикистана – пять наград. Махмадсиддик Хамзода выиграл сразу три медали – в троеборье в весе 75 кг с результатом 490 кг он стал победителем. Также он выиграл золото в становой тяге в весе 75 кг. Третью медаль Махмадсиддик завоевал в жиме штанги – он стал обладателем серебра.

Еще две медали выиграл Афзалшо Холов. В весе 100 кг в троеборье среди юниоров с результатом 210 кг он был первым, также он выиграл золото в жиме.

Теперь Федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса РТ предстоит отобрать спортсменов, которые примут участие в международных соревнованиях в этом сезоне, сообщил генсек Федерация пауэрлифтинга, бодибилдинга и фитнеса РТ Олим Парпиев.

Также в планах проведение чемпионата Таджикистана по пауэрлифтингу, который, как ожидается, пройдет в октябре.