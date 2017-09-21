Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины выписала российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов на сумму около 2,72 млрд гривен (103 млн долларов) за полеты в Крым с нарушением украинского воздушного пространства. Эти данные были предоставлены службой в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", пишет newsru.com.

Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100 с момента введения санкций.

Санкции против авиакомпаний были введены указом президента Украины от 16 сентября 2015 года. С тех пор в число нарушителей вошло более 40 авиакомпаний РФ, в том числе "Аэрофлот", "ВИМ-Авиа", "Газпромавиа", Red Wings, "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 летный отряд", "Когалымавиа", "Сокол", "Барс Аэро" и другие.

"В то же время относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным", - уточнили в ведомстве.

Согласно Воздушному кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, принудительное взыскание осуществляет Государственная исполнительная служба. По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел добиваются через международные судебные инстанции уплаты задолженности.

Осенью 2015 года Украина и Россия официально прекратили авиасообщение. С 25 октября Киев запретил российским авиакомпаниям совершать полеты на Украину и за сутки до этого назвал условия отмены санкций против российских авиакомпаний: они должны отказаться от полетов в Крым и заплатить штраф.

