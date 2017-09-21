Бедность, безработица, домашнее насилие и непонимание со стороны общества – основные причины суицидов в Центральной Азии. Они немногим отличаются от обстоятельств, которые приводят к суицидам в остальном мире, но есть у самоубийц в нашем регионе и специфические проблемы.



О том, как выглядит печальная статистика региона, узнала партнер "Азия-Плюс" «Открытая Азия онлайн».

ТАДЖИКИСТАН

В Таджикистане у суицидов – женское лицо. В прошлом году в республике было зарегистрировано 327 случаев, и большая часть суицидов (168) пришлась на женщин. Конечно, за последние годы количество таких случаев в республике сократилось: так, в 2015 году было зафиксировано 624 самоубийства, в 2014-м – 550, однако статистика прошлого года всё равно вызывает опасения. Кроме того, правоохранительные органы фиксируют только совершённые суициды: сколько было предпринято попыток – неизвестно.

Эксперты отмечают, что чаще всего женщины в Таджикистане прибегают к самоубийствам из-за проблем в семье. Например, в июне республику потрясла история 18-летней жительницы Хатлонской области (на юге страны) Раджабби Хуршед, которая выпила смертельную дозу уксусной кислоты из-за того, что после свадьбы супруг поставил под сомнение целомудренность невесты. Несмотря на заключение врачей, которое подтверждало правоту девушки, в семье молодожёнов каждый день происходили конфликты; она не выдержала и свела счеты с жизнью. За доведение до самоубийства её супруга осудили на семь лет лишения свободы.

На фото: 18-летняя Раджаби Хуршед «Радио Озоди»

Подобные случаи в Таджикистане происходят регулярно. В местных СМИ сообщения о том, что жительница того или иного региона покончила с собой, выходят практически каждый месяц.

Судите сами:

февраль 2017 года – «18-летняя девушка сбросилась с моста в Душанбинку»;

апрель этого года – «Молодая женщина бросилась в реку Кофарнихон со своим полугодовалым сыном»;

середина июня – «В реку Вахш с моста сбросилась молодая беременная женщина»;

конец июня – «Жительница Согда совершила самоубийство, бросившись в Сырдарью».

И этот список можно продолжать.

Чаще всего таджикские самоубийцы пытаются покончить с собой, прыгнув в водоём или приняв смертельную дозу ядовитых веществ, таблеток.

Однако в республике существует и более страшный метод покончить с собой – совершить акт самосожжения. Социологи отмечают, что этот вид самоубийств характерен для Таджикистана, потому что здесь испокон веков по-особому относились к огню и видели в нём символ очищения и символ протеста против общества и его порядков. Например, в научной работе Сабохат Мировой «Социальные и социально-психологические факторы воспроизводства традиций Ислама и шариата в отношении к женщине» приводится такая статистика: за 1926-1928 годы в Таджикистане сожгли себя 203 женщины.



Какова статистика по актам самосожжения сейчас – неизвестно; каждый год в ожоговый центр в Душанбе поступают десятки женщин-самоубийц, но чаще всего их регистрируют как жертв несчастных случаев. Родственники пострадавших боятся уголовной ответственности за доведение до самоубийства и всячески стараются скрыть факт суицида от правоохранительных органов.



Привлечь внимание к своим проблемам с помощью актов самосожжения пытаются и вкладчики ликвидированного «Таджпромбанка», которые не смогли получить свои средства. Например, по словам председателя группы вкладчиков Солехамо Самадовой, совсем недавно одна женщина с ребёнком прямо в здании банка облила себя керосином и пыталась поджечь, но охрана смогла её остановить. Другая пыталась сжечь себя дома, но её спасли родные.

– Сейчас мне рассказывают, что несколько человек хотят сжечь себя, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, – говорит Самадова.



Впрочем, привлечь внимание даже таким отчаянным образом вкладчикам вряд ли удастся. В августе этого года из-за невозможности вернуть свои средства один из вкладчиков «Таджпромбанка» – 50-летний житель Душанбе Хайриддин Кодиров - покончил жизнь самоубийством, но его смерть на ситуацию не повлияла.

– Думаю, что первопричина самоубийств в Таджикистане кроется в социально-экономических проблемах, – говорит таджикский психолог Рустам Мамадназаров. – Женщины идут на этот отчаянный шаг из-за того, что у них нет возможности изменить ситуацию, потому что нет финансовой независимости; большинство мужчин, которые прибегают к суициду, также сталкиваются с экономическими проблемами. Кроме того, в нашей республике, к сожалению, на психологические проблемы принято закрывать глаза. Окружающие не особенно реагируют на изменения в поведении человека, да и сами люди, которые сталкиваются с депрессией и мыслями о суициде, не понимают, что нуждаются в экстренной помощи.

УЗБЕКИСТАН

Официальных данных о количестве суицидов в Узбекистане нет. Но за ситуацией в этой стране следят международные организации - например, такие, как ВОЗ. Согласно их отчёту за 2015 год, среди самоубийц в Узбекистане в 2,5 раза больше мужчин – 13,6 на 100 тысяч населения, чем женщин – 5,2 случая на такое же количество населения. Причем специалисты ВОЗ утверждают, что число суицидов в республике неуклонно растёт с каждым годом. Если в 2010 году этот показатель составил семь человек на 100 тысяч населения, то по состоянию на 2016-й - 9,2.



Как правило, лишают себя жизни молодые парни. Например, в августе этого года только в Самаркандской области было зафиксировано сразу два случая:

11 августа 15-летний выпускник 9-го класса, отличник, повесился во дворе собственного дома;

15 августа еще одного молодого человека 22 лет нашли повешенным в подвале собственного дома.



Сообщается, что в обоих случаях видимых причин для совершения суицида не было.



Кстати, только в Самаркандской области по официальным данным за 6 месяцев этого года зафиксировано 49 случаев суицида.

Фото: Tashtrans.uz

Наряду с ростом количества самоубийств растёт и число уголовных дел о доведении до самоубийства. С 2013-го по 2016 год правоохранительные органы Узбекистана ежегодно возбуждают в среднем 52-53 дела о доведении до самоубийства. Рост составляет 12%.



Поэтому в июне этого года приняли поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за доведение до самоубийства, а также ввели санкции за склонение к суициду. Теперь тех, кто толкнул человека на этот шаг – в зависимости от обстоятельств – будут наказывать лишением свободы на сроки от 3 до 10 лет.



Изменения в УК РУз предусматривают также введение уголовной ответственности за доведение до самоубийства с использованием сетей телекоммуникаций и Интернета. Эта мера была принята после того, как среди узбекских подростков в этом году стали популярны виртуальные «группы смерти».



Так, в марте ГУВД Ташкента сообщило, что при проверке мобильных телефоновбыли выявлены 36 подростков, вовлечённых в эти сетевые «игры». По данным ведомства, их участие в указанном сообществе удалось обнаружить раньше, чем с ними что-то произошло. После этого во всех образовательных учреждениях Узбекистана прошли мероприятия «Давомат» («Посещаемость») для предупреждения суицидов среди подростков.



О том, что проблеме суицидов следует уделять больше внимания, в июле этого года сенаторам говорил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: «Спутник Узбекистана»

За прошедшие семь месяцев молодёжью только Ферганской области было совершено 129 преступлений и 24 суицида.

– Кто будет за это отвечать? Я требую от вас много? Мне нужно одно: воспитание молодежи и остановить этот ужас! Ходите по домам и делайте всё, чтобы дети вели себя нормально! Столько говорим об этом, но всё равно дети вешаются и совершают преступления. Если бы не сидели бы на совещаниях, а занялись бы ими, то дети не вешались бы! – сказал президент.

КАЗАХСТАН

Сейчас госорганы этой республики ведут подробную статистику самоубийств – как завершённых случаев, так и попыток. Но данные лишний раз стараются не афишировать, а тему – не педалировать. Слишком она болезненна для страны. В период с 2003-го по 2013-й количество суицидов выросло в три раза. Позже, в разные годы, цифры снижались, снова возрастали, но в целом колебались незначительно. Уже много лет подряд Казахстан входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств, а в Центральной Азии страна на первом месте по этому показателю.



По данным ВОЗ за 2015 год, республика занимает четвёртое место в мире: 27,5 суицидов на 100 тысяч населения. А критическим считается 15 случаев на 100 тысяч человек.

Команда дизайн-бюро IGRAPHIC создала ролик, призывающий начать общественное обсуждение этой проблемы.

Получается, что в 2015-м в Казахстане в среднем каждые 10 человек сводили счёты жизнью.

За последние два с половиной года это сделали около 10 тысяч человек.

За 26 лет – больше 100 тысяч.

В 2016-м количество суицидов увеличилось на 5,5% (3942 случаев против 3735 в 2015-м). Больше всего среди тех, кто пошёл на такой шаг, людей в возрасте 35-44 лет – 899. И чаще всего – 80% – это мужчины.

75,5% (2975) суицидов в Казахстане в прошлом году совершены в трезвом состоянии;

20,8% (821) – в состоянии алкогольного опьянения;

3,3% (128) – в болезненном состоянии психики.



Как отметил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин, проанализировав ситуацию в других государствах, они определили, что Казахстан занимает по этому показателю 9 место в мире.



– Нашли также данные Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, согласно которым Казахстан находится на 4 месте с уровнем самоубийств 27,5 на 100 тысяч населения, – прокомментировал он разницу в подсчётах. – Тогда как фактически уровень суицидов в Казахстане на 2015 год составил 21,1 на 100 тысяч населения. Мы выяснили, что сведения используются с сайта, на котором предоставлена возможность пользователям самостоятельно указывать уровень суицидов с возможностью свободной корректировки. При такой расстановке Казахстан должен быть расположен на 9 месте. Выявленные неточности мы незамедлительно скорректировали, но, тем не менее, уровень суицидов в стране остается высоким.



Внутри республики положение тоже неодинаково. Наблюдается рост суицидальных настроений от юга к северу. Самые сильные они в Северо-Казахстанской области, граничащей с Россией: там 40 случаев самоубийств на 100 тысяч населения – почти в два раза выше, чем в среднем по стране.

Но чаще всего мотивы остаются неизвестными. В прошлом году зарегистрировано 1756 таких суицидов.



Сообщения о суицидах в местных СМИ появляются регулярно. В том числе и о резонансных:

в июле Омирбек Жампозов (61 год), который занимал должность в госучреждении и был обвинён в хищениях, за пару часов до приговора ранил прокурора и сотрудника РОВД, а затем скрылся и из того же оружия выстрелил себе в сердце ;

в августе покончил с собой депутат маслихата Жамбылской области. Это случилось после прокурорской проверки на его предприятии.

За семь месяцев этого года, подсчитал Комитет по правовой статистике, добровольно ушли из жизни 2195 казахстанцев и 2302 – пытались.

Но самыми ужасающими в этой проблеме для Казахстана являются подростковые суициды. Аналитика ВОЗ всегда запаздывает на 3-4 года; так вот, по подсчётам на 2012-й, по самоубийствам, совершенным в возрасте от 5 (!) до 14 лет, республика занимает 9 место в мире, а в диапазоне от 15 до 29 лет – четвёртое(!). По данным 2013 года, каждый 12-й подросток в возрасте от 15 до 19 лет пытался уйти из жизни.



В тот период рост числа самоубийств среди детей нередко связывали с введением ЕНТ (единого госэкзамена для выпуска из школы и поступления в вуз, – прим. ОА). На 2015-й год пришёлся очередной всплеск подростковых суицидов:

в Актау одновременно в одной квартире пять девушек попытались свести счёты с жизнью;

ученица 11 класса актюбинской школы повесилась , написав в предсмертной записке, что это из-за ЕНТ. В 2015-м за первые 10 дней мая в этом городе было три суицида среди страшеклассниц;

в Павлодаре студентка колледжа днём на глазах у людей спрыгнула с пятого этажа . Это был второй случай суицида, совершенного в этом доме с начала года;

в Астане две школьницы, взявшись за руки, спрыгнули с балкона одиннадцатиэтажного дома.

Очевидцы сняли прыжок на видео

Стопкадр из видео

Всего в 2015-м был зафиксирован 201 суицид среди несовершеннолетних и 485 попыток, в 2016-м – 175 случаев.



Но, по словам специалиста Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии Сергея Скляра, который изучает это явление уже долгое время, сейчас число детских суицидов снижается. Он рассказал, что как раз два года назад казахстанские министерства здравоохранения, образования и внутренних дел объединились и выпустили совместный приказ о поэтапном внедрении проекта по профилактике самоубийств среди несовершеннолетних.



Это программа включает в себя три направления: подготовка школьных психологов, учителей и самих детей. Каждый получает порцию нужной ему информации о самоубийствах: психологи учатся учить педагогов, учителя – замечать первые признаки, а дети – как помочь своим товарищам с суицидальными настроениями. Разработать этот проект Казахстану помогли Международная ассоциации по противодействию суицидам и ВОЗ. Правда, западный опыт пришлось адаптировать под казахстанский менталитет.

– Нами введено то, чего не было у них, – отдельный цикл занятий для родителей, – объясняет Скляр. – Потому что люди очень настороженно относятся к этой проблеме. Она стигматизирована. Люди на самом деле боятся даже самого слова «суицид», не говоря уже об обращении за помощью к психологу, тем более – к психиатру, считая это чем-то порочащим их. А следует знать: обращаться за помощью нужно, с этой проблемой можно справиться. К сожалению, много предубеждений по поводу суицидов есть и у врачей, и у учителей – они тоже не всегда правильно направляют к психологу или к психиатру. Можно же по-разному направить. И от этого зависит, дойдёт человек или не дойдёт.

КЫРГЫЗСТАН

В 2015 году показатель уровня самоубийств в этой стране составил 6,93 на 100 тысяч населения. Наиболее высокий показатель завершённых сиуцидов за последние 10 лет отмечался в 2012-м – 9,49 на 100 тысяч населения. Такая же тенденция отмечается по суицидальным попыткам: 27,9 на 100 тысяч населения в 2012 году, в 2015 году – снижение до 19,3 случаев.

Однако специалисты говорят, что цифры могут не отражать реальной картины.

– Дело в том, что суицид с точки зрения любой религии - это большой грех. Наше общество становится все более религиозным, поэтому мы предполагаем, что некоторые случаи суицида родственники пытаются скрыть – маскируя его под естественную смерть или несчастный случай, – отметила психолог Татьяна Ерохина.



Есть и ещё один тревожный сигнал: растёт число попыток (именно попыток ) суицида среди мужчин. По сравнению с 2007-м годом этот показатель увеличился в два раза. А вот число завершённых самоубийств среди мужчин снижается.

– Нужно различать псевдосуицид и истинный суицид, – говорит врач-психиатр Александр Яковлев. – У нас ведь существует твёрдое убеждение, что настоящий мужчина не плачет, что он сам справляется со всеми трудностями. Демонстративный суицид – это не что иное, как попытка рассказать о своих проблемах: только, разумеется, вот таким своеобразным и совершенно непригодным для этого методом. И, конечно, человек, пытавшийся совершить суицид, нуждается в помощи специалиста. «Домашними средствами» тут не обойтись.

Но самое страшное то, что и в Кыргызстане высок уровень подросткового суицида. По статистике МВД, в 2016 году по своей воле ушли из жизни 95 несовершеннолетних жителей страны (56 мальчиков и 39 девочек). Получается, что в среднем каждые 4 дня в стране один подросток совершает самоубийство.

Более того, по данным проекта Государственной программы психического здоровья населения на 2017-2030 годы, если с 2007 года количество детско-подростковых суицидов в возрастной группе 5-14 лет постоянно снижалось, то в 2015 году этот показатель увеличился в 1,5 раза и составил 7,19% от общего количества суицидов.



Вот только несколько примеров того, почему подростки решаются на столь отчаянный шаг:

13 июня этого года 15-летний подросток прыгнул с крыши 9-этажного дома. В предсмертной записке указал, что он недостойный сын и уходит из этого мира. Паренёк жил с тётей, отца у мальчика нет, а где мать – неизвестно. В СМС-сообщениях мальчика в его телефоне были обнаружены предсмертные письма. Он писал, что прощается с этим миром, так как у него «не сложилась жизнь и нет в этом мире ничего»;

25 мая 2016 года ученица бишкекской школы пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под автомобиль. Её дядя написал заявление на имя омбудсмена, указав, что «учителя физики, истории и классный руководитель перед всем классом унизили и оскорбили девочку, заявив, что она прибыла из села, и таких, как она, здесь полным-полно, и что она ничего не соображает. Девочку назвали «мал» (скот), угрожали поставить двойки за четверть»;

всю страну потрясла история 15-летнего ребёнка, которого обвинили в краже 10 тысяч сомов (менее $150 долларов). Ребёнок повесился, оставив записку, что не совершал кражу. Также он написал, что скучает по маме, которая находится за пределами страны на заработках, и сожалеет, что перед смертью её не увидел.

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- Подростковый период не зря называется большим кризисом в развитии ребёнка. Потому что это уже не ребёнок – подросток считает себя взрослым, но он ещё не взрослый, потому что у него нет позади социального опыта. Мы какие-то проблемы можем обесценить для себя и сказать: «Это ерунда! Завтра будет новый день и всё хорошо». Для ребёнка эта «ерунда» может быть огромной катастрофой. Если у ребёнка нет навыков решения социальных проблем и эмоциональной грамотности (а эмоции в силу гормональных изменений сложно регулировать), то может развиться такое «тоннельное мышление»: проблема настолько для него объёмна и глубока, демонизирована, что он видит один выход – прекратить эту боль как можно скорее. В том числе, увы, путём суицида, – отметила в интервью Kaktus.media психолог Перизат Асылбаева.

Ярким показателем того, что проблема существует, стала ситуация с группами смерти, которые появились в кыргызском сегменте Интернета в начале этого года.



– Вы помните, какую панику это вызвало среди родителей? Кроме вполне понятного страха, который живёт в папах и мамах всегда, это продемонстрировало, что большинство родителей не знают, чем живут их дети. Не могут наладить с ними открытый диалог, – считает доктор Александр Яковлев. – Могу с уверенностью заявить: ребёнок, который точно знает, что его любят, не пойдёт на такой шаг. Поэтому всеми силами демонстрируйте своему сыну или дочке, что вы – на его стороне. И что любую проблему можно решить, пока человек жив.