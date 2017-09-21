Таджикские спортсмены выиграли две медали на международном юношеском фестивале по самбо в Москве.

В Москве состоялся II международный юношеский фестиваль по самбо на призы ОДКБ. Традиционно для молодых спортсменов фестиваль является своеобразной репетицией Молодежного первенства мира, которое пройдет в октябре в Сербии. В соревнованиях приняло участие более 60 самбистов из 6 государств – членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Таджикистанцы на этом турнире выиграли две медали: Сомон Сангов в весе 48 кг и Хайрандеши Муродзода в весе 65 кг стали обладателями бронзовых наград.

По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная России (7 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали). Второе – команда Беларуси (1 золотая, 6 серебряных и одна бронзовая медаль). Третье общекомандное место – у сборной Армении (1 золотая, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей).

На этом сезон не окончен, впереди еще несколько важных турниров. Так, в Ашхабаде (Туркменистан) проходят Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, ну а 9-13 ноября в Сочи (Россия) состоится самый главный старт сезона - чемпионат мира среди взрослых.

Таджикские самбисты достаточно конкурентоспособны на международной арене, в частности, исправно выигрывают серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира. Однако повторить результат известного таджикского спортсмена Саидмумина Рахимова им пока не удается.

Напомним, что Рахимов стал чемпионом мира по самбо в сентябре 1975 года в Минске (Беларусь). С тех пор покорить вершину мирового первенства по самбо ни одному из таджикистанцев пока не удалось.