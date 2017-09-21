АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В культурном центре ACTISCE в Париже состоится выставка фоторабот известного таджикского фотохудожника Ниссора Абдуразакова. В рамках выставки также будет показан редкий документальный фильм 1989 года "Чарх" Максудшо Иматшоева о сельских населенных пунктах Бадахшана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 СЕНТЯБРЯ

1949 - Открылась декада таджикской литературы в Москве.

2000 - Закончился мандат Коллективных миротворческих сил в Таджикистане.

2001 - Состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию участка Мургаб-Кульма, соединяющего автодорогу Душанбе-Хорог-Мургаб с Каракорумским шоссе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 СЕНТЯБРЯ

1912-1983 – Родился актер, Заслуженный артист Таджикистана Павел Суханов.

1918 – Родился актер, Заслуженный артист Таджикистана Мирзо Мадаминов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью выше 3000 м не большое снег. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9- м/c. Температура: ночью 12-16 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-25 тепла.