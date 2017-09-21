Один из видимых симптомов заражения гепатитом А является пигментация кожи и слизистых оболочек, приобретающих так называемый «желтушный» цвет.

На днях СМИ распространили информацию о массовом заболевании детей желтухой в Аштском районе, что вызвало озабоченность населения. Минздрав Таджикистана утверждает, что распространенная информация не соответствует действительности.

На днях радио «Озоди» соссылкой на местные власти сообщило, что около сотни детей джамоата Пунук Аштского района заболели желтухой (гепатит А) и массовое заболевание желтухой зафиксировано в этом районе Согдийской области впервые.

«Большинство инфицированных - дети 5-6-летнего возраста. Местные врачи во всех водоемах и сортирах на территории джамоата провели санитарно-профилактические мероприятия и химическую обработку», - цитирует секретаря джамоата Пунук Саиду Гафурову интернет-издание.

«Озоди» со ссылкой на врача-вирусолога больницы джамоата Ориён Исматулло Абдуллоева сообщает, что за последние два месяца с симптомами желтухи были госпитализированы не менее 40 детей из джамоата Пунук. Большое количество детей проходят лечение в домашних условиях. Это связано с тем, что заболевание диагностируется уже во время болезни, когда больной не представляет особой опасности для окружающих.

По информации управления здравоохранения Согдийской области, в этом году возросло число заболевших желтухой и в Канибадамском, Матчинском, Исфаринском и Джабборрасуловском районах Согда.

Гепатит А представляет собой острое вирусное заболевание, поражающее печень. Данная форма гепатита является наиболее мягкой, в сравнении с остальными видами этого заболевания. Болезнь не перерождается в хроническую форму и достаточно легко поддается лечению. Заражение происходит через кал инфицированного человека. Составляющие испражнений попадают в воду или пищу, при употреблении которых в здоровый организм проникает вирус HAV.



Минздрав в прошлом году сообщал, что количество заболевших гепатитом А в стране достигло 10 тысяч человек. 85 % больных - дети до 14 лет. В 2015 году этим вирусом заразились 7,5 тыс. таджикистанцев.

Сегодня на официальном сайте Минздрава и соцзащиты населения РТ была распространена официальная информация о росте случаев заражения желтухой в Согдийской области. В ней указывается, что распространенная в СМИ информация о росте случаев заражения гепатитом А в Согдийской области не соответствует действительности.

Наиболее подвержены болезни дети и люди, пренебрегающие элементарными правилами личной гигиены. Другое название гепатита А — «болезнь грязных рук». Первым шагом в лечении при подозрении на гепатит А должны быть анализы крови.

«Согласно проведенному анализу, за 8 месяцев 2017 года на территории городов и районов Согдийской области зарегистрировано 1388 случаев заражения гепатитом А, что на 281 случай меньше этого же периода прошлого года. Так, в Айнинском районе зарегистрировано 5 случаев, в районе Деваштич - 81, в Зафарабаде - 12, Кухистониматчинском районе - 8, Матчинском районе - один случай, в Спитамене - 31, в Джабборрасуловском районе - 92 случая, в Шахристане - 39, в городе Гулистон - 24, в Истаравшане - 41, в Истиклоле - 14, в Канибадаме - 105, в Пенджикенте зарегистрировано 75 случаев заражения желтухой», - отмечается на сайте ведомства.

Вирусный гепатит А имеет сезонный характер регистрации, и каждый год осенью и весной можно наблюдать сезонный подъем заболеваемости. Данное заболевание в основном регистрируется среди детей дошкольного и школьного возраста. Основными причинами заражения является не соблюдение правил личной гигиены со стороны населения.

«Министерство здравоохранения и социальной защиты населения принимает противоэпидемические мероприятия, в частности выделено необходимое количество дезинфекционных средств», - приводится в сообщении Минздрава и соцзащиты РТ.

В заключении Минздрав подчеркивает, что в стране проводится эпидемиологический надзор и ситуация по гепатиту А «не вызывает опасений и находится под контролем».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus