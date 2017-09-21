Комитет по делам молодежи и спорта и туризма подготовил проект решения запретить организовать группы и секции по некоторым видам спорта в учреждениях спортивной подготовки страны.

То есть запрет не коснется всех подряд. В случае его принятия, секции по таким видам спорта будут запрещены только в стенах школ и спортивных образовательных учреждениях, пояснили в Комитете.

Согласно информации официального сайта Комитета, данный проект разработан с целью выполнения пункта 11 «Типового положения об учреждениях спортивной подготовки в Республике Таджикистан и нормы денежных надбавок в сфере спорта» - в учреждениях спортивной подготовки запрещается образовать группы по видам спорта, которые направлены насилие, унижение чести и достоинства человека, оскорбление личности.

Виды спорта, по которым будет запрещена организация групп в спортивных школах, должны быть определены и утверждены уполномоченным органом государства.

Комитет перечислил 9 видов или дисциплин спорта, которые, по его мнению несут в себе элементы насилия и жестокости. Это профессиональный бокс, грэплинг (вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов), смешанные единоборства, K-1 (кикбоксинг, боевой вид спорта, который объединяет техники с различных видов боевых искусств). Это универсальные единоборства, рукопашный бой, нью-фулл-контакт каратэ и панкратион.

Комитет обращается к специалистам и тренерам, чтобы они могли высказать свое мнение по предложению до 30 сентября. После этого Комитет примет окончательное решение.

В ближайшее время мы намерены получить полноценный комментарий по поводу данного решения.

Пока же предлагаем вам узнать мнение специалистов.

Ширин Мамадсафоев, бывший генсек НОК:

- Для запрета определенного вида спорта должны быть веские аргументы. Например, статистика МВД, сколько нарушений преступлений совершили представители того или иного вида предлагаемых к запрету видов спорта. Это очень сложный вопрос, нет аналитических данных.

Нужно учесть и специфику каждого из видов спорта, которые собираются запретить.

В СССР в 80-е годы запрещали каратэ, в результате чего спортсмены, занимающиеся этим видом, ушли в подполье. После запрета этот вид стал более популярен, как в поговорке - «Запретный плод сладок». В подвалах и трущобах молодежь занималась каратэ, и число его поклонников резко увеличилось. Чтобы не повторить те ошибки, нужно хорошенько все обдумать, прежде чем прийти к решению о запрете.

По мнени. Мамадсафоева, лучше было бы принять возрастные ограничения, например, запретить молодежи, которой не исполнился 21 год, заниматься боевыми искусствами.

Что же касается, так называемых боев без правил, то лучше применять к ним строгие ограничения.

Шухрат Нематуллоев, президент Федерации профессионального бокса:

- Вопрос о запрете некоторых видов спорта поставлен некорректно. Нет обоснований, чтобы запретить профессиональный бокс. Во-первых, нет такого вида спорта. Есть просто бокс – олимпийский вид спорта, который имеет свои славные традиции в Таджикистане. В боксе можно выступать на двух уровнях – любительском и профессиональном, который в свою очередь имеет несколько версий.

Почти во всём мире профессиональный бокс завоевал большую популярность. АИБА разрешила профессионалам участвовать на квалификации Олимпийских игр.

В соседних странах, например, в Казахстане и Узбекистане развитие бокса на профессиональном уровне не только одобряется, но и приняты соответствующие программы для его поддержки. Этот вид спорта нельзя запрещать, наоборот, нужно поддерживать, чтобы молодежь больше занималась спортом. Если примут решение запретить его, то мы станем в очередной раз посмешищем на международной арене.

Что касается ММА, К-1 и других видов единоборств, то в них существуют проблемы. Спорткомитет, как профильный орган, мог бы взять под свой контроль проведение соревнований и занятий по этим видам, регулировать, кое-где ограничивать, чтобы не было элементов жестокости и насилия.

Если запретить эти виды, то они вновь вернутся в подполье, что вызовет еще больше проблем в регулировании.

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