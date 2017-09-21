Американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации «Комитет по расследованиям в отношении России», в котором призвал защитить демократию США.

Оскароносный американский актер Морган Фримен, известный своими ролями в таких культовых фильмах, как «Побег из Шоушенка», «Брюс Всемогущий» и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмэне, записал видеообращение, в котором призвал защитить США от российского заговора, пишет Газета.ру.

Заявление было опубликовано в твиттере недавно созданной некоммерческой правительственной организации «Комитет по расследованиям в отношении России» (Committee to Investigate Russia).

«Многие поколения сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий подрыва США», — гласит подпись к видео.

«На нас напали. Мы ведем войну», — говорит Фримен на первых секундах видеозаписи, которая опубликована на сайте и в Twitter организации.

«Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный тем, что его Родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает внимание на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает», — говорит Фримен.

«Этот шпион — Владимир Путин. И это не киносценарий», — продолжает актер.

После этого актер призывает президента США Дональда Трампа обратиться к народу и «рассказать правду».

«Нам нужно, чтобы он сел за столом в Овальном кабинете и сказал: «Мои собратья-американцы, во время последних президентских выборов мы были атакованы российским правительством», — говорит актер. Фримен призывает конгресс и всю американскую интеллигенцию использовать все доступные ресурсы для проведения подробного расследования с целью выяснить, как именно произошло якобы российское вмешательство в американские выборы.

"Свободный мир нуждается в лидерстве США, поскольку на протяжении 241 года американская демократия служила примером для всего мира", - говорит актер.

По его словам, граждане США перед лицом предыдущих поколений, защищавших демократию в США, должны продолжить эту борьбу ради будущих поколений.

Видео завершается призывом присоединиться к «Комитету по расследованиям в отношении России», который был основан накануне, 19 сентября.

Согласно информации на сайте комитета, как пишет Газета.ру, в его консультативный совет входят «самые откровенные люди в Америке на сегодняшний день»: бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, актер и режиссер Роб Райнер, бывший помощник Джорджа Буша и нынешний редактор издания Atlantic Дэвид Фрум, научный сотрудник AEI Норм Орнштейн, знаменитый военный историк Макс Бот и популярный консервативный ученый Чарли Сайкс.

Комитет является некоммерческим, внепартийным ресурсом. Комитет заявляет, что его миссия — помочь американцам осознать всю серьезность якобы продолжающихся атак России на американскую демократию. «Вся соответствующая информация собрана в одном месте, чтобы обеспечить контекст и позволить пользователям увидеть полную картину того, что Россия сделала и будет делать, если мы не начнем уделять этому более пристальное внимание», — гласит информация на сайте.

Обвинения в адрес Москвы о якобы вмешательстве российских правительственных структур в избирательный процесс США начались практически сразу после завершения выборов президента США в ноябре 2016 года. Россия неоднократно подобные обвинения отвергала. В США в настоящий момент ведется расследование относительно возможного вмешательства, однако за более чем полгода работы никаких конкретных доказательств так и не было представлено.

Между тем, в Кремле уже прокомментировали речь Фримена. "Актер стал жертвой «эмоциональной экзальтации» и не знает о реальном положении дел", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Обращение американского актера Моргана Фримена о «плане России по подрыву США» в администрации президента всерьез не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал актера «жертвой эмоциональной перегрузки». Фримен, по словам Пескова, не владеет информацией о «реальном положении вещей».



«Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит», — добавил он.



Пресс-секретарь Путина добавил, что к обращению Фримена «вряд ли можно относиться серьезно», так как оно эмоционально и не основано на «реальной информации».