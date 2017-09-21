Правоохранительные органы Таджикистана разыскивают 9-летнюю девочку Ганджину Каюмову, пропавшую 25 августа на центральном рынке города Истаравшан. Со дня пропажи прошло уже 27 дней, однако поиски ребенка пока результатов не дали.

В МВД Таджикистана сообщили, что в надежде на помощь горожан на улицах столицы Таджикистана такжке расклеены объявления с фотографией Ганджины.

«Информации о месте нахождения пропавшего ребенка к нам пока не поступала. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются»,- сообщили из МВД.

Между тем, отец пропавшей девочки Уктам Каюмов рассказал «АП», что его дочь – ученица 2 класса школы №4 города Истаравшана Ганджина Каюмова, пропала днем 25 августа на центральном базаре города Истаравшана.

Он сообщил, что девочка была на базаре вместе с ним, однако пока он делал покупки, Ганджина потерялась.

«Два человека с рынка сказали, что видели ее, когда она выходила с территории рынка, по камерам видеонаблюдения тоже видно, что она вышла с рынка, но куда она потом делась, мы так до сих пор и не знаем», - рассказал убитый горем отец.

Министерство внутренних дел РТ обращается к жителям страны с просьбой помочь в поисках девочки, и если они владеют какой-либо информацией о ее местонахождении, просит сообщить об этом по телефонам: 918-80-45-12 и 927-53-33-55.

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