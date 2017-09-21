Ташкент вошел в десятку самых популярных городов СНГ для путешествий, согласно рейтингу опубликованному аналитическим агентством ТурСтат, сообщает Podrobno.uz.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования.

В первую десятку рейтинга также вошли Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

Путешественники в постсоветском пространстве отдают предпочтение в первую очередь Минску и Астане. Наша столица расположилась на шестом месте в рейтинге самых посещаемых городов СНГ.

По данным ТурСтат, туристы посещают Ташкент осенью в среднем на 2 дня и тратят на проживание $43 в сутки. Самые недорогие города СНГ у туристов - Бишкек и Кишинев, а самый дорогой город - Астана.