После относительного роста в первом полугодии 2017 года, инфляция, как и ожидалось, возвращается к своей стабильной тенденции. В августе уровень месячной инфляции сложился с более низким, чем ожидалось, показателем - 0,3%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявляет НБТ.

«Данный показатель, являясь самым низким за последние девять лет, обусловлен снижением и стабилизацией цен на продовольственные товары, особенно ростом предложения плодоовощной продукции, а также антиинфляционной монетарной политикой стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке и курсом национальной валюты», - говорится в сообщении Национального банка Таджикистана.

В то же время, отмечает НБТ, годовая инфляция в августе снизилась до 7,7%, с 8,9% в июле, и постепенно приближается к середине среднесрочного целевого ориентира (7% ±3) НБТ.

«Вклад продовольственных товаров в годовой инфляции (5,8%) остаётся все еще значительным, что в основном связанно с существенным влиянием сезонных факторов и факторов со стороны предложения, в частности снижением производства и низкого предложения отдельных видов продовольственных продуктов в первом полугодии. Ранее причинами выхода инфляции с уровня целевого показателя также явились вышеуказанные факторы», - подчеркивают в регуляторе.

В НБТ отмечают, что в целом влияние указанных факторов носит временный характер.

Согласно прогнозам ожидается, что уровень инфляции в текущем году будет держаться в рамках целевого показателя.

«Национальный банк Таджикистана проводит денежно - кредитную политику на принципах прозрачности и предсказуемости посредством использования монетарных и валютных инструментов, прежде всего, ставки рефинансирования для регулирования денежной массы и её цены, минимизирования инфляционных давлений и достижения целевого показателя инфляции в среднесрочном периоде», - заключают в Нацбанке.

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