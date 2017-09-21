Гражданин Кыргызстана повредил монумент Аврааму Линкольну в столице США, оставив на нем надпись: "Здесь был Нурик". Эту информацию, как сообщает Tengrinews.kz, подтвердили в пресс-службе МИД Кыргызстана.

Как пояснили в дипломатическом ведомстве республики, по этому факту вандализма у монумента бывшему президенту США Аврааму Линкольну кыргызстанец был задержан полицией округа Колумбия.

Кыргызстанские дипломаты связались с полицейскими, которые им пояснили, что парень повредил монумент, выцарапав на нем монетой надпись: "Здесь был Нурик".

В этот же день кыргызстанец был отпущен с указанием явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября этого года. Сейчас сотрудники посольства Кыргызстана в США рассматривают варианты оказания правовой помощи своему гражданину.

«По данным американской полиции, стоимость нанесенного ущерба составила порядка двух тысяч долларов. На предварительном допросе кыргызстанец сознался в совершении преступления и раскаялся», - сообщили в МИД КР.

Монумент Аврааму Линкольну является частью мемориального комплекса на Национальной аллее в центре Вашингтона.

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