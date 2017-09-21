Шесть лет назад, 20 сентября 2011 года в результате взрыва во дворе собственного дома в Кабуле погиб Бурхануддин Раббани, бывший президент Афганистана и председатель Высшего Совета Мира Афганистана. Полиция Кабула тогда сообщила, что бомба находилась в тюрбане смертника.

Бурхануддин Раббани был президентом Афганистана с 1992 по 2001 год. Раббани как и Ахмад Шах Масуд был таджиком по происхождению.

Абсолютное большинство экспертов считают, что именно Раббани и Масуд стояли у истоков заключения мира в Таджикистане.

Бурхануддин Раббани является первым президентом иностранного государства, который в декабре 1993 года с официальным визитом посетил независимый Таджикистана, тогда ему присуждено звание почетного профессора Таджикского национального университета.

В конце июля 1993 года Раббани принял в Кабуле главу Службы внешней разведки России Евгения Примакова. По мнению таджикского политического обозревателя Нурали Давлата именно на этой встрече было сделан первый шаг в сторону достижения мира и согласии на таджикской земле.

«Бурхануддин Раббани и Ахмад Шах Масуд буквально заставили лидеров таджикской объединенной оппозиции, большинство из которых находились в Афганистане и оттуда совершали нападения на Таджикистан, сесть за стол переговоров с официальным Душанбе», - заявил Нурали Давлат.

Спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров встретился 16 февраля этого года с министром иностранных дел Афганистана Салохуддином Раббани, который находился в Душанбе с официальным визитом.

«Мы с благодарностью чтим память великих сынов Афганистана Бурхануддина Раббани и Ахмад Шаха Масуда, которые в самые трудные моменты истории нашей государственности поддержали Таджикистан, они для достижения мира на таджикской земле сыграли ключевую роль», - заявил тогда Зухуров.

По словам таджикского журналиста, исследователя, профессора Ибрагима Усманова, в ходе своего первого визита в Таджикистан в декабре 1993 года Бурхануддин Раббани понял, что можно сотрудничать с официальным Душанбе.

По его словам, именно Раббани был инициатором проведения первой встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмон с лидером таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури, которая состоялась в мае 1995 года в Кабуле.

«Вторая встреча президента Эмомали Рахмона и Абдулло Нури, состоявшаяся в афганском селении Хосдех в декабре 1996 года, также была организована Раббани и Масудом. Эту встречу можно назвать исторической, так как по ее итогам был подписан протокол о прекращении огня между противоборствующими сторонами в Таджикистане. После завершения той встречи Раббани, провожая нашу делегацию, заявил, что со стороны Таджикистана дует ветер мира. Он попросил нас не упускать шанс достижения согласия на нашей земле. Он сказал буквально следующее: “Мы, афганцы, этот шанс потеряли, вы не упускайте”», - вспоминает Усманов.

Профессор подчеркивает, что покойный Бурхануддин Раббани был профессором теологии, чисто духовным человеком, но никогда не был религиозным фанатом.

«Я в последний раз побывал в гостьях в доме Раббани в сентябре 2003 года, он тогда искренне радовался, что в Таджикистане наступил мир и согласие», - заключил Усманов.

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