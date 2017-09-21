Как стало известно Би-би-си, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 сентября вылетел в США, скорее всего, на частном самолете миллиардера Алишера Усманова. Мирзиёев выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Самолет Airbus A340-313 Алишера Усманова имеет регистрационный номер M-IABU. Последние четыре буквы «M-IABU» означают «I am Алишер Бурханович Усманов».

Когда Би-би-си узнала от своего источника о вылете узбекского президента из Ташкента на самолете Усманова, за этим рейсом можно было пронаблюдать в режиме реального времени на сайте flightradar24.

Вылет Усманова из Ташкента в Нью-Йорк

Самолет произвел взлет из аэропорта Ташкента в 09:19 по местному времени и приземлился в Нью-Йорке через 13 часов.

Авиалайнер с этим бортовым номером считается одним из самых дорогих персональных самолетов в мире и стоит 350 миллионов долларов.

Но почему президент Узбекистана решил отправиться в столь важную поездку не на государственном самолете, а на лайнере Алишера Усманова, который даже не является членом правительства Узбекистана?

И сопровождает ли сам Усманов узбекского президента?

Подробная информация о полете

18 сентября программа новостей Axborot транслировала отъезд президента Мирзиёева из аэропорта Ташкента, но сам самолет в кадр не попал.

19 сентября на сайте uza.uz была опубликована статья о прибытии президента в США, где его приветствовала председатель Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

На фотографии этой встречи хорошо видна нижняя часть фюзелажа самолета Алишера Усманова, выкрашенная в характерный светло-коричневый цвет.

С тех пор, как Шавкат Мирзиёев был избран президентом, Алишер Усманов часто посещает Узбекистан.

Усманов, который, как говорят, близок к президенту России Владимиру Путину, имеет родственные связи с узбекским президентом.

Диёра, племянница жены президента Мирзиёева, является вдовой Бобура, племянника Алишера Усманова, погибшего в 2013 году.

Би-би-си пыталась связаться с пресс-секретарем Усманова Юлией Мазановой, чтобы выяснить, почему президент Узбекистана для официальной поездки воспользовался личным самолетом миллиардера.

Секретарь Мазановой сказала Би-би-си, что у них нет такой информации, и посоветовала подать заявление в письменной форме.

Би-би-си также не известно, был ли сам Алишер Усманов на борту этого самолета.

Список участников Узбекско-американского бизнес-форума включает имена узбекских правительственных чиновников и бизнесменов, но среди них нет имени Алишера Усманова.

Ташкентский журналист, который говорил с Би-би-си на условиях анонимности, предположил, что президент Мирзиёев может летать чужим самолетом из соображений безопасности.