Общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана за восемь месяцев этого года составил чуть более 2 миллиарда 362 миллионов долларов. Это на 7,2% (на 182 миллионов долларов) меньше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров в январе-августе нынешнего года составил 610 миллионов долларов, что на 3,6% (21 миллион долларов) больше, чем в этом же периоде прошлого года.

Импорт продукции составил на сумму свыше 1,7 миллиарда долларов. Это на 3,6 процентов (204 миллиона долларов) меньше объема января-августа 2016 года. В частности, зафиксировано существенное уменьшение готовых пищевых продуктов, ввоза машин и оборудования, недрагоценных металлов, продуктов растительного происхождения, продукции химической промышленности, оптических и медицинских инструментов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана с начала этого года являлись Россия и Казахстан.

Объем таджикско-российского товарооборота в январе-июле этого года составил свыше 595 миллионов долларов, что на 9,7 процентов меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Размер таджикско-казахского торгового оборота составил более 525 миллионов долларов. Это почти на 30% больше объема января-августа прошлого года.

Тем временем, товарооборот между Таджикистаном и Китаем с начала года упал на 38%, составив по итогам восьми месяцев этого года всего около 381 миллиона долларов.

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