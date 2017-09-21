Жанр: боевик, комедия, приключения
Страны: Великобритания, США
Режиссёр: Мэттью Вон
В ролях: Тэрон
Премьера в Душанбе: 21 сентября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
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