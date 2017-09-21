С первого октября в Таджикистане увеличиваются тарифы на электричество, в «Барки Точик» считают это повышение «незначительным», у жителей республики на этот счет другое мнение.

Семь жителей Душанбе рассказали «АП», сколько они зарабатывают, сколько платят за свет и что будет, когда платить придется больше.

Татьяна Шукурова, пенсионерка:

- В среднем летом за свет мы платили 180 сомони. У нас большая семья – дочь и четверо детей, все школьники. Дочка не работает, с мужем она в разводе; он, конечно, помогает, но все равно этих денег нам едва хватает на жизнь. Половину своей пенсии – 130 сомони – я отдаю дочери, чтобы она платила за электричество, теперь буду отдавать больше половины. Если стоимость света увеличится на 15%, то, получается, мы будем летом платить больше на 27 сомони? А зимой? Зимой за электричество мы платим и по 220 сомони, нужно ведь как-то отапливаться. Получается, будет на 33 сомони больше? Значит, на один килограмм мяса в месяц мы будем покупать меньше, хотя мы его и так толком не видим.

Хикматой, домохозяйка:

- Каждый раз, когда нам приносят квитанцию за свет, у нас с мужем скандал: он считает, что я не умею экономить, что не думаю о том, как тяжело ему достаются деньги. Летом в месяц за свет мы платим 150-170 сомони. И я не знаю, как сделать так, чтобы платить меньше. Никогда просто так свет у нас не горит, плиту выключаю сразу, как приготовлю, кондиционер работает только в одной комнате и то далеко не всегда - только когда совсем жарко или гости у нас. Если теперь придется платить больше, то муж, наверное, будет беситься еще сильнее, ему же не докажешь, что это не моя вина. Я не знаю, сколько он зарабатывает, но, видимо, не очень много, а у нас четверо детей, и еще никто не «стоит на ногах».

Зульфия Нигматуллина, продавец

- Сейчас мы платим за свет 80-100 сомони в месяц, а что будет зимой? Зимой за электричество мы платили и по 200 сомони, т.е. теперь будем платить почти 250? Не знаю, как для кого, а для меня 50 сомони – это тоже деньги. На них я могу приготовить несколько раз еду для своей семьи. У меня зарплата 800 сомони в месяц и двое детей, так что особенно не разбежишься.

Нигина, предпринимательница:

- Если мои дети дома не выключают свет и выходят из комнаты, я их очень сильно ругаю - стараюсь экономить, потому что лишних денег у нас нет. Улавливаете о чем я? Я своих детей ругаю, в надежде на то, что мы сможем заплатить хоть на 5-10 сомони меньше! А теперь мне кого ругать за то, что платить - хоть экономь, хоть не экономь - придется больше? Летом за свет мы платим 180-200 сомони, зимой - и по 250. А мой доход, ну, не больше двух тысяч сомони в месяц выходит. Вроде бы по меркам Таджикистан – хорошие деньги, но на мне висят кредиты.

Людмила, пенсионерка:

- За свет в месяц я плачу 25-30 сомони, живу одна, электроприборов у меня почти нет. Пенсия – 240 сомони, то есть я не считаюсь по закону малоимущей, но чувствую себя такой. Платить даже на 15% больше мне будет очень и очень тяжело.

Далер Каландаров, экономист:

- Больше всего меня возмутил ответ «Барки Точик», что это повышение - незначительное! В моей семье нормальный доход – 3-4 тысячи сомони, но суть не в этом, а в том, что повышается всё: и тарифы и цены на базаре, а ты выбиваешься из последних сил, и никто тебе повышения не даст! Где справедливость? Сказали, что это не коснется малообеспеченных? Когда у нас такое было? В первую очередь они страдают, а это больше половины республики!

Мунира Обидова, продавщица с рынка «Корвон»:

- Я работаю сама на себя, иногда в месяц выходит 2 тысячи сомони, иногда тысячи нет. Мой муж сейчас не работает, он болеет, но семья у нас большая – четверо малолетних детей. Очень много денег за электричество уходит зимой – иногда и под 200 сомони! Для нас сейчас, пока муж не работает, – это огромные деньги! Но как же отапливаться, если не включать свет? Отопление нам еще не провели, я живу в 32-м микрорайоне в Душанбе, тут и слова даже не говорили про это.

С повышением цен я не знаю, что делать будем, наверное придется искать подработку.