С первого октября в Таджикистане увеличиваются тарифы на электричество, в «Барки Точик» считают это повышение «незначительным», у жителей республики на этот счет другое мнение.
Семь жителей Душанбе рассказали «АП», сколько они зарабатывают, сколько платят за свет и что будет, когда платить придется больше.
Татьяна Шукурова, пенсионерка:
- В среднем летом за свет мы платили 180 сомони. У нас большая семья – дочь и четверо детей, все школьники. Дочка не работает, с мужем она в разводе; он, конечно, помогает, но все равно этих денег нам едва хватает на жизнь. Половину своей пенсии – 130 сомони – я отдаю дочери, чтобы она платила за электричество, теперь буду отдавать больше половины. Если стоимость света увеличится на 15%, то, получается, мы будем летом платить больше на 27 сомони? А зимой? Зимой за электричество мы платим и по 220 сомони, нужно ведь как-то отапливаться. Получается, будет на 33 сомони больше? Значит, на один килограмм мяса в месяц мы будем покупать меньше, хотя мы его и так толком не видим.
Хикматой, домохозяйка:
- Каждый раз, когда нам приносят квитанцию за свет, у нас с мужем скандал: он считает, что я не умею экономить, что не думаю о том, как тяжело ему достаются деньги. Летом в месяц за свет мы платим 150-170 сомони. И я не знаю, как сделать так, чтобы платить меньше. Никогда просто так свет у нас не горит, плиту выключаю сразу, как приготовлю, кондиционер работает только в одной комнате и то далеко не всегда - только когда совсем жарко или гости у нас. Если теперь придется платить больше, то муж, наверное, будет беситься еще сильнее, ему же не докажешь, что это не моя вина. Я не знаю, сколько он зарабатывает, но, видимо, не очень много, а у нас четверо детей, и еще никто не «стоит на ногах».
Зульфия Нигматуллина, продавец
- Сейчас мы платим за свет 80-100 сомони в месяц, а что будет зимой? Зимой за электричество мы платили и по 200 сомони, т.е. теперь будем платить почти 250? Не знаю, как для кого, а для меня 50 сомони – это тоже деньги. На них я могу приготовить несколько раз еду для своей семьи. У меня зарплата 800 сомони в месяц и двое детей, так что особенно не разбежишься.
Нигина, предпринимательница:
- Если мои дети дома не выключают свет и выходят из комнаты, я их очень сильно ругаю - стараюсь экономить, потому что лишних денег у нас нет. Улавливаете о чем я? Я своих детей ругаю, в надежде на то, что мы сможем заплатить хоть на 5-10 сомони меньше! А теперь мне кого ругать за то, что платить - хоть экономь, хоть не экономь - придется больше? Летом за свет мы платим 180-200 сомони, зимой - и по 250. А мой доход, ну, не больше двух тысяч сомони в месяц выходит. Вроде бы по меркам Таджикистан – хорошие деньги, но на мне висят кредиты.
Людмила, пенсионерка:
- За свет в месяц я плачу 25-30 сомони, живу одна, электроприборов у меня почти нет. Пенсия – 240 сомони, то есть я не считаюсь по закону малоимущей, но чувствую себя такой. Платить даже на 15% больше мне будет очень и очень тяжело.
Далер Каландаров, экономист:
- Больше всего меня возмутил ответ «Барки Точик», что это повышение - незначительное! В моей семье нормальный доход – 3-4 тысячи сомони, но суть не в этом, а в том, что повышается всё: и тарифы и цены на базаре, а ты выбиваешься из последних сил, и никто тебе повышения не даст! Где справедливость? Сказали, что это не коснется малообеспеченных? Когда у нас такое было? В первую очередь они страдают, а это больше половины республики!
Мунира Обидова, продавщица с рынка «Корвон»:
- Я работаю сама на себя, иногда в месяц выходит 2 тысячи сомони, иногда тысячи нет. Мой муж сейчас не работает, он болеет, но семья у нас большая – четверо малолетних детей. Очень много денег за электричество уходит зимой – иногда и под 200 сомони! Для нас сейчас, пока муж не работает, – это огромные деньги! Но как же отапливаться, если не включать свет? Отопление нам еще не провели, я живу в 32-м микрорайоне в Душанбе, тут и слова даже не говорили про это.
С повышением цен я не знаю, что делать будем, наверное придется искать подработку.
Авторизуйтесь, пожалуйста
гость8
Люди, к чему все эти слова? Вы думаете вы будете услышаны или будет какой-то толк от ваших слов? от вашего крика души? вы реально думаете что кто-то о вас думает? смех, смех и еще раз смех. Когда о вас кто-то думал? когда вы были услышаны? какие факты это подтверждают? это же смешно. Живите вы дальше как жили и ничего не ожидайте, просто живите.
timur9
Офигеть. Летом платят по 200 смн. У них столовые что ли дома? У меня дома и термекс сутками и холодильник, и стиральная машина чуть не через день работает, и свет вроде везде, но выходит максимум 35-40 смн. Зимой 150 смн , 180 максимум.
Алекс timur8
180 летом, конечно много, но 35-40 сомони это ты загнул, ты за месяц 240-270 киловатт используешь? меньше 10 в день?
Саида9
Да...очень сложно слов нет!!! А зимой вообще мощность электричества падает и не всю технику можно использовать или даже велика возможность выхода из строя техники...
я самая9
надо было сначало весмь город снабдить отоплением, тока тогда и тариф на эл-во повышать, действительно как быть с обогревом квартир?? ведь в квартирах очень холодно((
Гачир10
Складывается впечатление, что целью государства является уничтожение населения до какого-то им известного количества.
Farukh TJ11
В среднем летом за свет вы платили 180 сомони? Значит вы сами виноваты. Надо научиться экономить свет и деньги. Думаю летом не так много свет нужен. Давайте научиться экономить. У нас в мире самые низкие цены за свет. А тот девушка почему не работает? А что она без дела сидит? Агар хунар медошт ваи зан дар хонашам кор мекард дузандаги ё ягон касби дигар то даромад меовард.
Asdf Farukh TJ8
Фарух агент барки точик
Одам12
Очень, жаль что мы катимся в никуда!