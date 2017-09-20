АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 20 сентября в театре оперы и балета состоится показ оперетты в 3-ех действиях С.Юдакова «Проделки Майсары». Начало в 15 часов.

- 20 сентября на Центральном стадионе Душанбе состоится игра между командами «Эсхата» - «Истиклол». Начало в 19:00, Душанбе

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 СЕНТЯБРЯ

1924 - В Душанбе открылось первое почтово-телеграфное отделение.

1932 – в Сталинабаде в городском саду состоялась премьера первого таджикского художественного фильма «Когда умирают эмиры»

2011 - В Афганистане в результате теракта погиб экс-президент Бурхонуддин Раббани.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 СЕНТЯБРЯ

1909-1993 – Родился Народный писатель Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Джалол Икрами.

1916-1986 – Родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Тути Гафарова.

1930-2006 – Родился Народный гафиз Таджикистана Абдулло Назриев.

1945 – Родился Народный поэт Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки, автор слов Государственного гимна Таджикистана, Гулназар Келди

1946-2010 года – родился, лауреат премии Рудаки Музаффар Неъматиов

1947 – Родился экономических наук, профессор Амир Катаев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, выше 3000 м не большие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8- м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.