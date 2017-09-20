Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ) опубликовал на своем официальном сайте список вопросов ко второму периодическому докладу Таджикистана о реализации Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В своем документе Комитет, как сообщает Центр по правам человека, обращает внимание на ряд важных вопросов, связанных с трудовой миграцией из Таджикистана. В частности, Комитет просит правительство страны предоставить дополнительную информацию о разработке проекта закона о миграции. Комитет интересует, предусмотрены ли в законопроекте механизмы для защиты прав мигрантов, в том числе тех, кто трудоустраивается через частные агентства занятости и насколько при разработке законопроекта учитывались предыдущие рекомендации Комитета ООН (от 2012 г.).

В конце июня 2017 года Анвар Бабаев, кандидат экономических наук в своей статье, опубликованной на сайте «Азия-Плюс», упомянул о проекте закона о миграции. В материале говорилось, что «в вопросе управления миграционными процессами уполномоченный госорган страны в лице Министерства труда, миграции и занятости населения занимает явно выжидательную позицию. Ибо еще в 2013 году были подготовлены два законопроекта: проекты законов «О трудовой миграции» и «О частных агентствах занятости». К сожалению, их судьба уже четвертый год неизвестна. А ведь относительно принятия законопроектов были особые поручения президента Таджикистана в послании 2015 года и Плане мероприятий по решению проблем в области трудовой миграции от 3 мая 2013 года, утвержденном президентом страны».

Кроме того, Комитет просит представить дополнительную информацию о количестве и характере правовой помощи, оказываемой таджикским трудящимся-мигрантам в Российской Федерации, и, в частности КТМ просит уточнить, проводилось ли государством-участником независимое расследование и установление фактов гибели Умарали Назарова, пятимесячного ребенка умершего в октябре 2015 года.

Комитет ООН также обеспокоен тем, что в Таджикистане растет число трудящихся мигрантов, которые заболевают инфекционными заболеваниями (в частности ВИЧ, туберкулез и гепатит), и КТМ просит страну предоставить дополнительную информацию о том, какие меры предпринимаются для предотвращения распространения таких инфекций.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, в Таджикистане по итогам первого квартала 2017 года зарегистрированы 348 новых ВИЧ-инфицированных. Среди указанного количества 53 являются трудовыми мигрантами, в том числе пять женщин, сообщает ведомство.

Согласно данным Республиканского центра по борьбе со СПИД в Таджикистане, с начала эпидемии до сентября 2016 года на территории страны официально зарегистрировано 8 тысяч 504 человека с ВИЧ-инфекцией, из которых около 2 тысячи скончались. А число людей, живущих с ВИЧ в РТ, составило 6253 человека или 74,9 на 100 тысяч населения, по оценкам за 2016 год

Эксперты говорят, что порядка 20%, или каждый пятый из вновь выявленных больных туберкулезом в Таджикистане является трудовым мигрантом.

«Например, в 2015 году из общего числа вновь выявленных больных туберкулезом 1007 случаев или 19,7% пришлось на трудовых мигрантов, в 2016 году – 927 или более 17%», — сообщал ранее заместитель директора Республиканского центра защиты населения от туберкулеза в Таджикистане Зоирджон Абдуллоев.

По его словам, исследование показало, что большинство заболевших приобрели эту болезнь в трудовой миграции.

Кроме того, Комитет ООН затрагивает проблемы, связанные с доступом иностранных граждан к эффективным средствам правовой защиты, предотвращением рисков коррупции, обеспечением социальной защиты мигрантов. Комитет поднимает вопросы, связанные с миграцией женщин, и просит представить практическую информацию о работе Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.

Таджикистан ратифицировал Международную Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в 2002 г. В декабре 2010 году страна предоставила свой первоначальный доклад в Комитет ООН о ходе реализации этой Конвенции. В следующем году Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей планирует рассмотреть второй периодический отчет страны.