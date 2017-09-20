Участники международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос» Некруз Зребунов, Томирис Ильназарова, Амаль Хафизова и Дилноз Абдуалимова вернулись со съемок домой. Причем приехали они с победой, но вот какое место заняли наши юные звезды разглашать пока нельзя. По условиям конкурса результаты должны быть объявлены только во время его трансляции, которая пройдет с 11 ноября по 30 декабря на телеканале «МИР».

Участники конкурса от Таджикистана являются воспитанниками вокальной студии «Хафтранг» и сопровождала их Тахмина Рамазанова, солистка группы «Авесто» и руководитель студии.

«Мы вернулись домой уставшие, но оно того стоило, потому что мы привезли победу и сломали все стереотипы о Таджикистане. Мы показали, что мы можем быть талантливыми, одаренными, грамотными, и дети сделали всё, чтобы наш флаг россияне подняли высоко. Организаторы были в шоке и признались, что от нас не ожидали таких выступлении», - сказал Тахмина Рамазанова.

До поездки ребята готовились почти три месяца. «Поездка наших ребят на конкурс стала возможной благодаря поддержке компании «Газпромнефть Таджикистан», компании 55 Group, компании «Покиза», медиа-группе «Азия-Плюс». Мы благодарим всех наших партнеров за финансовую и информационную помощь», - сказала координатор проекта от Таджикистана Парвона Ахрори.

Зухра Мирзоалиева, мама Амаль, также делится радостью своей дочери: «Амаль сейчас учится в школе №8 города Душанбе в 11 классе, а вокалом занимается в «Хафтранге». До этого она еще выступала в премии «Боба», заняла там первое место, и это стало для нее трамплином для участия в международном конкурсе».

«Во весь голос» - первый телевизионный проект, который предложил юным талантам объединить команды стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана в музыкальном конкурсе. Исполнители от 12 до 16 лет, под руководством наставников - звезд первой величины стран – участниц раскроют красоту и величие своей культуры с помощью международного языка – языка музыки. В эфире телеканала «МИР» конкурсанты представят народную песню в современной интерпретации, песню взорвавшую хит – парады каждой из стран, а также другие, не менее яркие, творческие номера.

Наставниками первого сезона международного телевизионного музыкального конкурса «Во весь голос» стали Марк Тишман (Россия), Руслан Алехно (Беларусь), Арсениум (Молдавия), Маргарита Позоян (Армения), Эмиль Кадыров (Азербайджан) и Алиса Данелия (Грузия), Зафар Абдуалимов (Таджикистан) и Мадина Садвакасова (Казахстан). Ведущий проекта – яркий и искрометный Тимур Родригес.

Три конкурсных дня были посвящены творчеству музыкантов и композиторов – Олега Газманова, Байгали Серкебаева и Дмитрия Маликова. Композиторы сами оценивали то, как участники проекта исполняют их самые знаменитые хиты.

Трансляция конкурса запланирована с 11 ноября по 30 декабря на телеканале «МИР».