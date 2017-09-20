Сегодня, 19 сентября - день рождения одного из самых известных театральных режиссеров Центральной Азии, заслуженного артиста Республики Таджикистан, лауреата премии имени Кирилла Лаврова, писателя и драматурга Барзу Абдураззакова. Мы собрали подборку из его самых интересных интервью, чтобы узнать о том, что его радует и огорчает, и вообще о смысле его жизни.

О спектаклях и театре в целом

«Репетиция - уникальная вещь, это абсолютная свобода, это как добыча урана: ты перелопатишь сто тысяч тонн земли, чтобы получить граммы урана. Ты касаешься всех тем, пока не найдешь то, что надо, и на репетиции не может быть запрещенных тем».

«Гран-при не мерка для спектаклей. Премии, да, они утешают мое самолюбие. Они как бы венчают мой труд. Ты может быть, всего на час говоришь себе: «Слава тебе, Господи! Хоть как-то мой труд, все эти мучения были оценены». Все. Ты сразу начинаешь строить завтрашний день, потому что завтра нужно прийти на репетиции и начинать заново».

«Моя профессия это всегда балансировка на лезвии ножа, неизвестно чем это обернется. Неизвестно - принесет твой труд результат или нет. Да и неважно это, важно – движение».

«Мне кажется, что в театре нужны революционеры. У нас все «правильно». По-детски правильно и наивно. Определенные, неграмотные правила драматургической пьесы - читаешь первую страницу и знаешь, чем закончится последняя… Эта ситуация, когда всегда чувствуешь температуру 36,6 градуса. А 36,6 – это не творчество. Творчество, это когда лихорадка, когда боль, протест против общества, против чего бы то ни было. Это вызов слову «нормально»! Нормально - это никак! Это никто! Это ноль!»

О режиссуре

«Это большая ошибка, когда режиссер считает, что он меняет спектакль. Это спектакль меняет его».

«Режиссура своего рода сизифов труд. Горизонт никогда не конец, горизонт - только начало».

Фото Театр Жас Сахна

«Режиссер, который заглушает всех - ничтожный режиссер, эгоист и трус. Я не знаю, как думают другие режиссеры, но для меня команда - это братство какого-то ордена, который стремится достичь Бога, открыть некую тайну. Все, все занимаются только поиском хода к этому открытию, и счастье, когда оно случается».

«Творческая работа, особенно у режиссера, очень трудна. Это не работа поэта, когда есть ты и твое перо, это не работа композитора, когда есть ты, твои ноты и фортепиано. Моя работа всегда связана с людьми, с их ощущениями и настроениями. Люди приходят с улицы со своими проблемами, из неотапливаемых квартир, и тебе приходится в течение 8-10 часов, возвращать им веру в хорошее, в жизнь. Без этого никак нельзя. Как в любви, ты непременно должен давать им надежду. Для этого ты должен быть очень сильным, даже если в этот момент тебе самому очень трудно и плохо. Но без этого нельзя. Нельзя жить и работать без солнца в душе».

О публике

«Энергия, которую ты передаешь артистам, непременно передается публике. Она должна быть положительной. Потому что, если спектакль не принес зрителю личного счастья, то это не спектакль... Ты можешь плакать на репетиции, но, выйдя на сцену, ты должен забыть о слезах. От тебя ждут чуда, и ты должен это чудо дать».

«Если публика ушла из театра, это не беда публики, а беда театра».

О родине

«Где бы я ни был и где бы ни ставил свои спектакли, я работаю для своих. Вы не поверите, все те актеры с кем я теперь работаю, знают всех моих таджикских коллег… Они знают всех. Во время репетиций я все время говорю о том, что мои Фируза или Хуршед сыграли бы это вот так-то или так-то. И меня слушают, пытаются понять характеры таджикского театра и понимают, насколько мне его не хватает».

«Система не победила, она не может победить, она может убить. И даже тогда она не победит. Я не воюю с системой, я всего лишь хочу помочь, потому что это моя страна. Те, кто решил, что я враг этой стране, не понимают, что я больший патриот этой страны, чем они. То, что я приношу ей через театр, через мои поездки, мастер-классы, лекции, больше всего того, что делают все они, вместе взятые».

«Когда долго борешься - неважно, посредством театра или журналистики, - хочешь довести свои тревоги за будущее до кого-то, а потом за это получаешь, становишься изгоем, и из-за этого с тобой перестают здороваться твои же друзья, страдают твои родственники - ты вдруг отключаешься. Это защита организма. Я перестал болеть, я стараюсь меньше думать о своей стране, я исключаю любую информацию о родине. Потому что каждая новость из моей страны меня смущает, тревожит, вызывает холодок. И тогда я подумал о другом: если я не могу помочь своей стране, будучи в ней, я могу помочь ей за ее пределами. Могу помочь тем, что работаю в зарубежных театрах, привношу туда свою культуру, свою литературу. Я подумал, возможно, моя миссия заключается в том, чтобы быть таджиком-пилигримом. Разъезжать по городам, рассказывать о Таджикистане через спектакли, которые я ставлю. И так служить ему. Когда готовится афиша спектакля, единственное, что я прошу, чтобы там было написано «Барзу Абдуразаков (Таджикистан)». Мне этого достаточно».

О политике

«Никогда не лез в политику. Дело в том, что у меня есть конституционное право иметь собственное мнение о чем угодно. Понятие политики у них – это просто «не критикуй власть». Делай все, что угодно, но не говори о том, что у нас что-то плохо. А это не политика, это - безобразие».

«Моя профессия режиссера предполагает видеть, и слышать, и отражать то, что я вижу и слышу. Моя профессия - это общаться с публикой, трогать ее и понимать то, чем она живет, что ее волнует. Режиссер на то и режиссер, чтобы чувствовать сейсмические сдвиги в обществе. По свойству своей психики он чувствует немного больше, он видит почти весь «горизонт событий». Перед моими глазами история стран, которые прошли все то же, что и мы, и история повторяется, но мы можем ее изменить. Когда я говорю ребятам, что в нашем обществе высокая температура, они вместо того, чтобы лечить больного, разбивают градусники. Но болезнь не исчезает, хочешь ты ее принимать или нет…».

«Я не могу работать все время в страхе, а потом сто тысяч раз объяснять, что ты имел в виду, я не хочу видеть страх в глазах своих актеров...».

О просвещении и не только

«Основа любой страны - это просвещение. Просвещенные народ и власть. Вопрос не в ресурсах, Северная Корея и Южная Корея - у них ресурсы одинаковые, но первые едят траву, а вторые завалили весь мир новыми технологиями. Потому что мозги разные».

«Приоритет, в первую очередь, я бы отдал просвещению и образованию. Потом я отдал бы приоритет культуре. Потому что от этих двух основ зависит и экономика, и процветание страны, ее развитие и даже вооруженные силы».

«Когда люди грамотные, окончившие московские вузы, Оксфорд, Йель, поступают как манкурты - вот это опасно. Когда разумные люди, поддавшись общей истерии, через какой-нибудь год вдруг превращаются в совершенных чудовищ - это опасно. Ведь манкуртизм - он как радиация. Вы не заметите, как меняетесь».

«Меня всегда убивали равнодушные люди. Я их всегда больше всего в жизни боялся».

«Нам не хватает хулиганов в хорошем смысле слова. Ведь творчество - это дерзость. Если это не дерзко, не рискованно - это не творчество. Пан или пропал!»

«Когда мы трезво признаем свои ошибки, тогда начнется оздоровление. Но это оздоровление кто-то должен начинать. Ведь в творчестве главное - величие замысла. Когда появятся люди с горящими глазами, у вас появится надежда: все будет хорошо».

О личном

«Ничто - никакие условия, квартиры, дома, машины больше не смогут заменить вашего достоинства и вашей чести. Мне кажется, что моя честь мне дороже всех благ. И моё творческое достоинство мне дороже всего остального».

«Когда отдых затягивается, меня начинают посещать мысли о смерти, понимаете? Но они вновь заглушаются, когда я работаю. Тогда нечто оживает в моей жизни, в моих спектаклях на сцене, в моих отношениях с детьми, в моих беседах с Богом. Я начинаю творить, строить. Когда момент строительства заканчивается, начинается момент падения, пустоты, тут же место занимают мысли о смерти. Вот поэтому эти передышки опасны».

«Искать Бога в стороне не надо. Он - внутри. Бог зачем-то меня создал. Раз он меня создал, значит, у него на меня - свои планы. А планы - в том, как я себя проявляю и что отдаю другим».

«Когда закроется занавес, желаю, чтоб Бог сам пришёл ко мне за кулисы, подарил огромный букет цветов, поздравил меня с окончанием сезона и пригласил на ужин в какой-нибудь ресторанчик в Раю, а после предложил бы мне остаться там навсегда…».

Asia-Plus

В подборке использованы материалы с сайтов news.tj, abctv.kz и других.

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