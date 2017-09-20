В Душанбе прибыли бывшие воины-интернационалисты из России – бойцы 334-го отдельного отряда специального назначения Главного разведуправления в Афганистане.

С собой они привезли орден Красной Звезды, который ждал своего владельца – «афганца» Хикматулло Мирзоева более 30 лет.

Во вторник, 19 сентября у памятника Герою Советского Союза Александру Мироненко в Душанбе состоялось торжественное мероприятие с участием бывших воинов-интернационалистов Таджикистана и России, представителей 201-й военной базы России в РТ, руководства города, а также учащихся столичной школы №37.

Бывшие «афганцы» из России - бойцы 334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ в Афганистане - Председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане Владимир Лебеденко, а также Руслан Фатфуллин и Рафаэль Кумарбеков вместе со своими таджикскими однополчанами возложили цветы у памятника, почтив тем самым память павших воинов-интернационалистов.

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- В 10-летней войне в Афганистане Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан, десятки тысяч молодых ребят стали инвалидами, - напомнил в своем выступлении Владимир Лебеденко, бывший старший сержант, заместитель командира 1 роты 334 ООСпН ГРУ в городе Асадабад, провинции Кунар.

В Афганистане Лебеденко служил с апреля 1986 года по ноябрь 1987 года. Был ранен. Награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За Отвагу».

- Сегодня мы прибыли в Таджикистан, чтобы почтить память своих однополчан. Мы верим, что эти потери были не зря, о чем свидетельствуют события последних лет в мире. Наша организация ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также восстановлению документов и хронологии событий периода войны в Афганистане. И вот, сегодня, спустя 30 лет мы вручаем орден «Красной Звезды» таджикскому воину-афганцу, ныне председателю общественной организации республики «Инвалиды войны в Афганистане» Хикматулло Мирзоеву, - сказал Лебеденко.

Получив заслуженную награду, Мирзоев поблагодарил своего однополчанина и отметил, что в те годы интернационалисты воевали, не думая о наградах:

- Мы знали, что воюем за правое дело, за безопасность в регионе, за предотвращение угроз у границ нашей Родины.

Позывной – «Асадабад»

По окончании мероприятия воины «афганцы» решили отправиться в места, где похоронены их однополчане, погибшие выполняя свой интернациональный долг, чтобы почтить память ушедших.

- Наш 334-й отдельный отряд спецназначения ГРУ был дислоцирован в небольшом пограничном городке Асадабад – административном центре провинции Кунар. Это был самый восточный пункт дислокации наших войск в Афганистане и одна из самых «горячих» точек, - рассказывает Владимир Лебеденко. - В нашу зону ответственности входили также дорога Асадабад – Джелалабад, мы совершали рейды по Нангархарской долине и провинции Лагман, воевали в Черных горах, под Гардезом и Хостом. В нашу задачу входило обнаружение и уничтожение укрепрайонов мятежников, караванов с оружием, идущих из соседней страны к отрядам моджахедов. Менее чем за два года в провинции были уничтожены почти все известные разведке укрепрайоны, базы и склады противника. Приходилось нелегко, так как моджахеды в тех районах имели численное преимущество, устраивали засады.

К сожалению, по словам кавалера «Красной Звезды» Хикматулло Мирзоева, и среди наших бойцов были немалые потери. Из состава 334-го отдельного отряда спецназначения ГРУ героически погибли пятеро таджикских «афганцев»:

- Олег Косимов, Абдурахмон Чутанов и Исматулло Мадиев погибли в одном бою, в апреле 1985 года в провинции Кунар, у границы с Пакистаном. Это был тяжелый, ожесточенный бой, в котором погибли 32 и были ранены 48 советских воинов-интернационалистов. Рядовые Убайдулло Сафаров и Мамадюсуф Элмуродов в Республике Афганистан начали службу с апреля 1986 года. Принимали участие в более 20 боевых операциях. 27 декабря 1986 года оба бойца погибли, спасая жизнь раненного командира роты. Все эти наши бойцы награждены посмертно орденом «Красной Звезды».

Хикматулло Мирзоев напомнил, что в настоящее время, из числа здравствующих воинов – «афганцев» Таджикистана более 1100 человек являются инвалидами различных групп, вследствие полученных боевых травм. отдельные из них вышли на пенсию и проживают на территории РТ. Все они нуждаются в материальной и социальной защите.

- Мы активно поддерживаем связь с Общероссийской общественной организацией «Инвалиды войны в Афганистане» и другими организациями стран СНГ, занимающимися проблемами ветеранов и принимаем участие в ежегодных сборах, где помимо решения назревшим вопросов, также даем возможность встретиться боевым товарищам, которые когда то были единым целым, стояли бок о бок на защите своей Родины, своего народа и никогда не считали себя чужими.