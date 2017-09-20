Фестиваль незрячих талантов, приуроченный к Году молодежи, состоится 22 сентября в Таджикской Государственной филармонии. Об этом сообщил председатель филиала Национального общества слепых Холмад Тенгниев.

Мероприятие проводится в два тура. Первый тур уже завершен, и состоялся он с 13 июля по 8 августа в семи регионах Таджикистана. В этом туре приняло участие 162 незрячих артиста в шести номинациях: дуэт, сольная песня, игра на музыкальных инструментах и т.д.

В результате первого тура было отобрано 27 финалистов, которые и сойдутся в финальной схватке на Гала-концерте 22 сентября, а в рамках неофициальной программы перед гостями и участниками мероприятия выступят незрячие таланты из Казахстана и Узбекистана.

Филиал Национального общества слепых проводит такое мероприятие на республиканском уровне впервые. Фестиваль охватывает большинство регионов страны, и поддерживается Министерством культуры, Министерством здравоохранения и социальной защиты, а также Швейцарским офисом по сотрудничеству в Душанбе.

В конкурсной программе приняли участие молодые люди от 7 до 35 лет. Средний возраст конкурсантов – 20-21 год.

Подобного рода мероприятие уже проходило в 2012 году - это был музыкальный конкурс среди людей с ограниченными возможностями, правда, гораздо менее скромный по масштабам.

- Мы проводим это мероприятие, чтобы показать людям другую часть общества, – говорит председатель филиала Национального общества слепых Холмат Тенгниев. - Люди с ограниченными возможностями очень талантливы. Когда человек лишается какого-либо чувства, в нашем случае – зрения, у него в полную силу начинают работать остальные. У незрячих людей-конкурсантов прекрасный слух, вокал и чувство ритма.

Он отмечает, что их цель – донести до людей, что они полноценные члены общества, а делают они это через призму искусства.

По словам организаторов, подготовка к мероприятию столь серьезного масштаба требует большого количества ресурсов: размещение в столице участников конкурса, расходы на пропитание, призы, а ведь участники приедут в паре с сопровождающим. Все это требует немалых средств.

Руководство филиала национального объедения Общества слепых в Таджикистане будет благодарно за оказание любой дополнительной помощи. Фестиваль несет только благотворительный характер и не подразумевает платного входа или продажи билетов.

Контакты общества слепых: Адрес: г. Душанбе, ул. КAPAMOBA, 205. Тел: 600-41-51; 240-41-40; 98-887-96-96: E-mail: tbu-tajiknet@mail.ru