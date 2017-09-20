30 августа за намерение незаконно провезти через границу РТ 7 медалей и двух монет, имеющих историческую ценность, был осужден гражданин Китая, сообщили «АП» в транспортной прокуратуре Согдийской области.

По словам источника, суд обязал гражданин Китая выплатить штраф в размере 400 показателей для расчетов, то есть равно 20 тысячи сомони.

«1 августа 2017 года во время регистрации пассажиров рейса «Худжанд-Урумчи» при досмотре багажа, 48-летнего жителя Народной Республики Китай, временно проживающего в городе Истиклол было обнаружено 7 медалей и две монеты 1903 года, которые имеют историческую и культурную ценность, - сообщил источник.

Это 5 медалей «Материнская Слава», две медали периода Великой Отечественной Войны «За отвагу» и «За оборону Сталинграда», Монета «15 копъекъ» и «10 копъекъ» 1903 года.

Источник в суде отметил, что гражданин Китая Ли Тицзун (снабженец ООО «Ширкати кухи- саноатии Точикистону Хитой») намеревался незаконно провезти через границу Республики Таджикистан данные медали и монеты.

По его словам, согласно заключению Министерства культуры, эти 7 медалей являются государственной военной наградой, славой бывшего СССР и принадлежат 20 веку, они имеют историческую и культурную ценность, и их запрещено вывозить за пределы Республики Таджикистан.

Также, за намерение незаконно провезти через границу республики 6 старинных монет, имеющих историческую ценность, был осужден 23-летний житель города Канибадам Хушбахт Ахмедов. Он должен выплатить штраф в размере 500 показателей для расчетов, равно 25 тысячи сомони.

При регистрации пассажиров «Худжанд- Москва» у него были обнаружены:

- монета медного цвета «Екатерина-2», 1767 года, выгравировано «пять копеек».

- монета медного цвета « Царская Россия», 1738 года, выгравировано « ДЕ НГА».

- монета медного цвета « Царская Россия», 1744 года, выгравировано « ДЕ НГА 1744».

- монета медного цвета « Царская Россия», 1751 года, выгравировано « ДЕ НГА 1751».

- монета медного цвета « Царская Россия», 1753 года, выгравировано « ДЕ НГА 1753».

- монета медного цвета « Царская Россия», 1879 года, выгравировано « 1879 года 3 копъики».

И еще один инцидент.

По такому же обвинению (за намерение провезти монету, имеющую историческую ценность) было направлено в суд дело жителя Согда. Об этом «АП» также сообщили в транспортной прокуратуре области.

По словам источника, 4 сентября 2017 года, у пассажира рейса Худжанд-Москва, 32-летнего жителя Дж. Расуловского района (имя не называется) была изъята монета 1796 года. На одной ее стороне выгравировано «Б.М. Павел II М II И Само Д-Все Росс», на обратной: «Монета рубл 1796 года».

По факту прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по статье 32 часть 3 (покушение на преступление) и 289 часть 3 (Контрабанда) УК РТ. После завершения предварительного следствия дело уже было направлено в суд.

Все монеты и медали по первым двум делам были изъяты и переданы Национальному музею.