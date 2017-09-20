Семь лет назад, 19 сентября 2010 года, в ущелье Камароб вооруженная группа обстреляла колонну правительственных сил, состоящих из военнослужащих Министерства обороны Таджикистана. В результате этого нападения, по официальным данным, были убиты 25 военнослужащих, по неофициальным - не менее 40…
Сразу после обстрела колонны началась широкомасштабная военная операция в Раште, повлекшая за собой новые жертвы с обеих сторон.
…В тот день колонна из двух машин с правительственными войсками общей численностью 75 человек, следовала по ущелью Камароб Раштского района. Военные участвовали в операции по поимке заключенных, сбежавших в конце августа 2010 года из СИЗО ГКНБ.
По словам выжившего в той бойне, ныне отставного полковника Минобороны, нападавшие в основном, использовали гранатометы и снайперские винтовки. И на их стороне была внезапность
Первый выстрел из гранатомета попал в головную машину колонны, потом к делу подключились снайперы, которые стреляли выборочно - в офицеров.
По словам полковника, ошибкой командиров правительственных сил было то, что колонна направлялась в Камароб без боевой охраны, без прикрытия с воздуха, даже разведывательный дозор не был выставлен.
Кроме того почти все офицеры и солдаты правительственных войск, которые тогда были откомандированы в Рашт были необстрелянными, неопытными, они даже не знали географическую особенность региона.
«Но главная ошибка в Раштском регионе была допущена ранее - после подписания мирного договора с оппозицией. Тогда правительство вывело почти все войсковые части из региона, не были укреплены органы милиции, национальной безопасности, после гражданской войны многие бойцы оппозиции в регионе остались вне оперативной разработки», - считает полковник.
Хроника событий
20 сентября 2010 года было распространено сообщение, что за вооруженным нападением на военнослужащих в Раштской долине стоят полевые командиры бывшей Объединенной таджикской оппозиции Аловуддин Давлатов, известный как Али Бедаки, и Абдулло Рахимов (Мулло Абдулло). По данному факту было возбуждено уголовное дело.
22 сентября оперативными группами и войсковыми частями всех силовых структур республики на территории Раштской долины и других регионов страны была начата крупномасштабная операция, и в этот же день были убиты 5 боевиков. В Раште введен комендантский час, прервана связь, в том числе мобильная. Операторы всех сотовых компаний сообщили, что связь отсутствует по техническим причинам.
23 сентября МВД сообщило, что бывшие полевые командиры ОТО Мирзохуджа Ахмадов и Олим Одилов, также обвиняемые властями в организации вооруженного нападения на колонну военнослужащих, живы и находятся в бегах. Задержан один соратник Мирзохуджи Ахмадова.
6 октября в Раштском районе потерпел крушение вертолет Национальной гвардии Таджикистана. В результате крушения погибли все семь членов экипажа. На борту находились бойцы элитного подразделения «Альфа» Госкомитета национальной безопасности Таджикистана в составе 21 человека, которые также погибли. Вертолет зацепился лопастью за тросы, протянутые между склонами гор, которые местное население использует для спуска вниз накошенной травы и хвороста.
7 октября на мине подорвалась грузовая автомашина Национальной гвардии с военнослужащими. Погибло шесть человек.
4 января 2011 года в результате спецоперации в кишлаке Руноб неподалеку от поселка Гарм были убиты Али Бедаки и семь его сподвижников.
2 февраля появилось сообщение, что в Таджикистане с помощью мобильных телефонов распространяется видеозапись с «задержанием Али Бедаки». В видеоролике был показан допрос человека, похожего на Аловуддина Давлатова, более известного как Али Бедаки. В ролике виден раздетый до нижнего белья бородатый мужчина, которого называют «Али Бедак» или «Бедак».
28 февраля полевой командир бывшей ОТО Мирзохуджа Ахмадов и его 11 сторонников добровольно явились в УВД по Раштской группе районов и сдали партию огнестрельного оружия.
Тогда Ахмадов в телефонном интервью «АП» заявил, что Али Бедаки не был задержан, а нейтрализован в Рунобе, по словам Ахмадова он сам лично наблюдал за ходом операции по нейтрализации Бедаки
15 апреля во время спецоперации, проведенной совместно несколькими силовыми структурами на востоке страны, было убито 15 боевиков, среди которых был опознан и Абдулло Рахимов.
17 апреля операция по ликвидации боевиков в Раште была завершена.
11 ноября был вынесен приговор в отношении 28 жителей Раштской долины, которые были признаны виновными в пособничестве незаконным вооруженным формированиям в Раштских событиях 2010 года.
Зачем это нужно было Али Бедаки и Мулло Абдулло?
По словам источника, в начале сентября 2010 года в Душанбе по подозрению в организации террористического акта был задержан родной брат Али Бедаки – Хусниддин Давлатов. У него были обнаружены взрывчатые вещества (позже в ноябре 2011 года он был осужден сроком на 11 лет).
«Али Бедаки таким образом мстил за арест своего брата», - считает полковник.
Но основная причина в том, что бывших командиров от ОТО не устраивали новые порядки. Они говорили, что заключенное 27 июня 1997 года в Москве Соглашение о мире и согласии между правительством Таджикистана и ОТО, начали давать трещины. Были недовольны, что после заключения мира о них забыли, им не доставались кресла чиновников в правительстве, некоторые подверглись уголовным преследованиям.
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Живой свидетель14
Какая ерунда написана! Всю правду напишет кто-нибудь или нет?