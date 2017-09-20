Семь лет назад, 19 сентября 2010 года, в ущелье Камароб вооруженная группа обстреляла колонну правительственных сил, состоящих из военнослужащих Министерства обороны Таджикистана. В результате этого нападения, по официальным данным, были убиты 25 военнослужащих, по неофициальным - не менее 40…

Сразу после обстрела колонны началась широкомасштабная военная операция в Раште, повлекшая за собой новые жертвы с обеих сторон.

…В тот день колонна из двух машин с правительственными войсками общей численностью 75 человек, следовала по ущелью Камароб Раштского района. Военные участвовали в операции по поимке заключенных, сбежавших в конце августа 2010 года из СИЗО ГКНБ.

По словам выжившего в той бойне, ныне отставного полковника Минобороны, нападавшие в основном, использовали гранатометы и снайперские винтовки. И на их стороне была внезапность

Первый выстрел из гранатомета попал в головную машину колонны, потом к делу подключились снайперы, которые стреляли выборочно - в офицеров.

По словам полковника, ошибкой командиров правительственных сил было то, что колонна направлялась в Камароб без боевой охраны, без прикрытия с воздуха, даже разведывательный дозор не был выставлен.

Кроме того почти все офицеры и солдаты правительственных войск, которые тогда были откомандированы в Рашт были необстрелянными, неопытными, они даже не знали географическую особенность региона.

«Но главная ошибка в Раштском регионе была допущена ранее - после подписания мирного договора с оппозицией. Тогда правительство вывело почти все войсковые части из региона, не были укреплены органы милиции, национальной безопасности, после гражданской войны многие бойцы оппозиции в регионе остались вне оперативной разработки», - считает полковник.

Аловуддин Давлатов во время задержания. Архивное фото. Кадр с видео

Хроника событий

20 сентября 2010 года было распространено сообщение, что за вооруженным нападением на военнослужащих в Раштской долине стоят полевые командиры бывшей Объединенной таджикской оппозиции Аловуддин Давлатов, известный как Али Бедаки, и Абдулло Рахимов (Мулло Абдулло). По данному факту было возбуждено уголовное дело.

22 сентября оперативными группами и войсковыми частями всех силовых структур республики на территории Раштской долины и других регионов страны была начата крупномасштабная операция, и в этот же день были убиты 5 боевиков. В Раште введен комендантский час, прервана связь, в том числе мобильная. Операторы всех сотовых компаний сообщили, что связь отсутствует по техническим причинам.

23 сентября МВД сообщило, что бывшие полевые командиры ОТО Мирзохуджа Ахмадов и Олим Одилов, также обвиняемые властями в организации вооруженного нападения на колонну военнослужащих, живы и находятся в бегах. Задержан один соратник Мирзохуджи Ахмадова.

6 октября в Раштском районе потерпел крушение вертолет Национальной гвардии Таджикистана. В результате крушения погибли все семь членов экипажа. На борту находились бойцы элитного подразделения «Альфа» Госкомитета национальной безопасности Таджикистана в составе 21 человека, которые также погибли. Вертолет зацепился лопастью за тросы, протянутые между склонами гор, которые местное население использует для спуска вниз накошенной травы и хвороста.

7 октября на мине подорвалась грузовая автомашина Национальной гвардии с военнослужащими. Погибло шесть человек.

4 января 2011 года в результате спецоперации в кишлаке Руноб неподалеку от поселка Гарм были убиты Али Бедаки и семь его сподвижников.

2 февраля появилось сообщение, что в Таджикистане с помощью мобильных телефонов распространяется видеозапись с «задержанием Али Бедаки». В видеоролике был показан допрос человека, похожего на Аловуддина Давлатова, более известного как Али Бедаки. В ролике виден раздетый до нижнего белья бородатый мужчина, которого называют «Али Бедак» или «Бедак».

28 февраля полевой командир бывшей ОТО Мирзохуджа Ахмадов и его 11 сторонников добровольно явились в УВД по Раштской группе районов и сдали партию огнестрельного оружия.

Тогда Ахмадов в телефонном интервью «АП» заявил, что Али Бедаки не был задержан, а нейтрализован в Рунобе, по словам Ахмадова он сам лично наблюдал за ходом операции по нейтрализации Бедаки

Мирзохуджа Ахмадов. Архивное фото. Фото Asia-Plus

15 апреля во время спецоперации, проведенной совместно несколькими силовыми структурами на востоке страны, было убито 15 боевиков, среди которых был опознан и Абдулло Рахимов.

17 апреля операция по ликвидации боевиков в Раште была завершена.

11 ноября был вынесен приговор в отношении 28 жителей Раштской долины, которые были признаны виновными в пособничестве незаконным вооруженным формированиям в Раштских событиях 2010 года.

Зачем это нужно было Али Бедаки и Мулло Абдулло?

По словам источника, в начале сентября 2010 года в Душанбе по подозрению в организации террористического акта был задержан родной брат Али Бедаки – Хусниддин Давлатов. У него были обнаружены взрывчатые вещества (позже в ноябре 2011 года он был осужден сроком на 11 лет).

«Али Бедаки таким образом мстил за арест своего брата», - считает полковник.

Но основная причина в том, что бывших командиров от ОТО не устраивали новые порядки. Они говорили, что заключенное 27 июня 1997 года в Москве Соглашение о мире и согласии между правительством Таджикистана и ОТО, начали давать трещины. Были недовольны, что после заключения мира о них забыли, им не доставались кресла чиновников в правительстве, некоторые подверглись уголовным преследованиям.